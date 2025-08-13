Alaves
Fitxaketa
Alavesek Albarracin fitxatu du bigarren taldean jokatzeko, baina lehen taldearen dinamikan ibiliko da
EITB Media
Gustavo Albarracinek lau denboraldirako kontratua sinatu du Gasteizko Klubarekin. Erdilaria Argentinako Talleres taldetik iritsi da Alavesera.
Gustavo Hidalgo Albarracin. Argazkia: @Alaves
Gustavo Hidalgo Albarracin (Las Varillas, Kordoba, Argentina, 2006/04/28) Santosen eta Villa Mariako Amerikaren harrobietan hazi zen, 2016ko urrian Talleresen harrobira joan aurretik. 2023an sinatu zuen bere lehen kontratu profesionala Kordobako klubarekin, eta 2024ko ekainean egin zuen debuta Argentinako Lehen Mailan, eta estreinaldiko partidan gola sartu zuen. Erdilaria behin baino gehiagotan jokatu du Argentinako 17 eta 20 urtez azpiko selekzioekin.