Alaves
EA Sports Liga
Alavesek Levante garaituz eman dio hasiera denboraldiari (2-1)
I. G. | EITB
Toni Martinezek estreinatu du markagailua babazorroentzat eta Tenagliak sartu du garaipenaren gola luzapenean.
Alaveseko jokalariak lehen gola ospatzen. Argazkia: EFE
Alavesek garaipenarekin hasi du 2025-2026ko EA Sports Liga larunbat honetan, Mendizorrotzan jokatutako partidan Levanteri 2-1 irabazita. Toni Martinezek estreinatu du markagailua babazorroentzat eta Tenagliak sartu du garaipenaren gola luzapenean.
Norgehiagoka oso berdinduta hasi da, eta jokoa zelai erdian zentratuta. Bi taldeak aurkariaren areara hurbiltzen joan dira baloia ukituz, baina azken metroetan ideiak falta izan zaizkie eta ez dituzte atezainak probatu.
Gasteizko taldeak ekimen gehiago izan du, batez ere Carlos Vicenteren abiadura bilatuz eskuin hegaletik. Levanteren aukerarik argiena Romeroren jaurtiketa bat izan da, baina ezin izan du taldearen jokaldi ona golarekin burutu.
36. minutuan iritsi da Alavesen denboraldi berriko lehen gola. Babazorroen aldeko korner batean, Cuñatek ukabilekin atera du baloia, baina Aleñak bigarren jokaldia aprobetxatu du erdiraketa egiteko eta Toni Martinezek buruz sartu du gola (1-0).
Aldageletatik bueltan, Levantek berdinketa jarri du berriro jokaldi nahasi batean. Siverak Bruguiren jaurtiketa gelditu du, baina ezin izan du ezer egin Toljanen aldaratzearekin (1-1).
Guridik eta Toni Martinezek bigarren gola sartzeko aukera izan dute, etxekoek aurkariak baloia eskuarekin ukitu duela eskatu duten jokaldian, baina ez dute lortu ez bata ez bestea.
Coudetek Mariano eta Abde Rebbach sartu ditu erasoan indarra sartzeko, eta biek gola sartzeko abagune bana izan dute, aurkariaren atezainak bi geldiketa onekin saihestuz.
Partida berdinketan amaituko zela zirudienean, Tenaglia adi egon da erdiraketa behartu bat harrapatu eta garaipenaren gola sartzeko (2-1).
Fitxa teknikoa:
2 - Alaves: Sivera; Tenaglia, Parada (Yusi, 91. min), Garcés, Otto; Blanco, Ibañez (Mariano, 77. min); Vicente (Calebe, 86. min), Aleña (Guevara, 91. min), Guridi (Rebbach, 77. min); eta Toni Martinez.
1 - Levante: Campos, Dela, Elgezabal, Brugue (Alvarez, 85. min), Romero (Lozano, 77. min), Pablo Martinez (Moreno, 85. min), Manu Sanchez (Pampín, 79. min), Cabello, Víctor (Morales, 54. min), Rey eta Toljan.
Golak: 1-0, 36. min: Toni Martinez. 1-1, 68. min: Toljan. 2-1, 92. min: Tenaglia.
Epailea: Miguel Sesma Espinosa. Txartel horia atera dio Manu Sanchez jokalariari.