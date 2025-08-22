Alaves
EA Sports Liga
Alavesek porrot egin du Betisen aurka (1-0)
I. G. | EITB
Lo Celsok lehen zatian sartutako golak garaipena lortzeko balio izan dio Sevillako taldeari, area barruan asmatzea falta izan zaion Alavesen aurka.
-
Aleña (Alaves) eta Lo Celso (Betis) partidan. Argazkia: EFE
5 minutu ere ez dituzte behar izan babazorroek aurkariaren atea aurkitzeko. Carlos Vicentek baloi bat lapurtu eta Guridiri eman dio area barruan. Honek Bartrari ihes egin dio, baina jaurtiketa erdiratuegi atera zaio.
Susto horren ondoren, Betis oso goian hasi da presioa egiten eta 16. minuturako markagailua ireki du. Erdiraketa batean, Ottok etxekoen lehen errematea itxi du, baina baloia oinetara erori zaio Lo Celsori, eta nahi bezala sartu du gola (1-0).
Hortik aurrera, arabarrek erakutsi duten hasierako energia intentsitatez jaitsi da, eta Betisek hartu du partidaren gidaritza. Guridik gola egiteko abagunea izan du berriro, baina azkenean aurkako markagailuarekin joan dira atsedenaldira.
Coudetek aldaketa hirukoitza egin du bigarren zatia hasi eta gutxira, egoerari buelta ematen saiatzeko, Abde, Guevara eta Mariano Guridiren, Ibañezen eta Toni Martinezen ordez sartuz. Aldaketek energia berritu diote Alavesi, eta Abdek jaurtiketa indartsua atera du botetatik, Pau Lopezen geldiketa ona behartuz.
Azken ordu laurdenean Alavesek gora jo du etsita, urruneko jaurtiketekin zortea probatuz, baina Betis ondo kokatuta egon da. Azkenean, arabarrak punturik gabe itzuliko dira Gasteizera.
Fitxa teknikoa:
1 - Betis: Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Junior Firpo (Ricardo Rodriguez, 71. min); Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso (Valentín Gomez, 86. min), Riquelme (Pablo Garcia, 59. min); Cucho Hernandez (Bakambu, 86. min).
0 - Alaves: Sivera; Jonny Otto, Garces, Tenaglia, Víctor Parada (Calebe, 78. min); Carlos Vicente, Blanco (Pinillos, 88. min), Pablo Ibañez (Guevara, 58. min), Aleña; Guridi (Rebbach, 58. min); Toni Martinez (Mariano, 58. min).
Golak: 1-0, 16. min: Lo Celso.
Epailea: Miguel Angel Ortiz. Txartel horia atera die Betiseko Lo Celso eta Pau Lopez eta Alaveseko Pablo Ibañez, Garces eta Blanco jokalariei.