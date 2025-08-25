Alaves
EA Sports Liga
Jon Pachecok Alavesen jokatuko du, Realak utzita
EITB Media
Nafarroako jokalariak Gasteizko taldearen defentsako lerroa indartuko du 2025-2026 denboraldian.
-
Jon Pacheco. Argazkia: @Alaves
Jon Pachecok Alavesen jokatuko du 2025-2026 denboraldian, Realak utzita. Bi taldeek ofizial egin dute akordioa abuztuaren 25ean. Hala, bada, Nafarroako jokalariak Gasteizko taldearen defentsako lerroa indartuko du hasi berri den sasoi honetan.
Pachecok 24 urte ditu, erdiko defentsa postuan jokatzen du, eta 66 partida jokatu ditu Lehen Mailan. Realaren lehen taldearekin debuta egin zuen 2021-2022 denboraldian. 2024ko Olinpiar Jokoetan urrezko domina lortu zuen Espainiako selekzioarekin.
Alavesek jakinarazi duenez, Pacheco berehala hasiko da entrenatzen.