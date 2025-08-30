Alaves
EA SPORTS LIGA
Alavesek 1-1 amaitu du galtzen hasitako partida
G. P. A. | EITB
Atletico berehala aurreratu da markagailuan, baina talde babazorroak partida ona jokatu du eta laster erantzun dio. Neurketaren amaieran, berriz, asko sufritu du emaitzari eusteko.
-
Carlos Vicente, berdinketaren gola ospatzen. EFE
Alavesek bana egin du Atleticoren aurka Mendizorrotzan jokatu duen EA Sports Ligako partidan. Talde babazorroa galtzen hasi da, baina Carlos Vicentek penaltiz egindako gol bati esker lortu du berdinketa oso denbora gutxian.
Bigarren zatian, behera egin du, eta Cholo Simeoneren taldea gehiago izan da neurketaren azken txanpan. Hala ere, Sivera bikain aritu da, eta erabakigarria izan da emaitzari eusteko.
Chacho Coudeten taldeari berehala jarri zaio neurketa aldapa gora, Atletico 6. minuturako aurreratu baita markagailuan, gola jokaldi nahaspilatu batean eginda.
Giuliano Simeonek baloia area barruan hartu du, eta horren jaurtiketa Siverak urrundu du. Defentsa ez da azkar ibili, baloia Giulianori iritsi zaio, eta honek ez du hutsik egin bigarren saiakeran gola egiteko. Alaveseko jokalariek jokoz kanpo egon dela ohartarazi diote epaileari, baina honek ez du horrelakorik adierazi; beraz, 0-1.
Edonola ere, Madrilgo taldeari gutxi iraun dio pozak. Alaveseko jokalariak ez dira kikildu, goian presionatzen jarraitu dute eta lehen laurdena bete orduko lortu dute markagailua parekatu duen gola, penaltiz.
Estrategiako jokaldi batean, Tenagliak baloia area txikian hartu behar zuenean, Sorlothek lurrera bota du argentinarra, eta Victor Garcia Verdura epaileak ez du zalantzarik izan penaltia adierazteko. Carlos Vicentek egin du 1-1ekoa.
Babazorroek garaiz gainditu dute lehen kolpea. Defentsan Atleticori eusteko gai izan dira, eta erasoko jokoan ere gol aukeraren bat edo beste sortzeko ahalmena izan dute. Hala ere, bietako bat ere ez da gailendu zelai erdian, eta partida bigarren zatian erabakitzeko geratu da.
Aldageletatik bueltan, ezbeharra izan da harmailetan: larrialdi zerbitzuetako langileek ondoezik zegoen pertsona bat artatu behar izan dute, eta epaileak partida geldiarazi du, 12 minutuz. Emakumea estadiotik atera ostean ekin diote berriro partidari.
Lehen zatiko gidoia errepikatu da bigarrenean, eta neurketa parekatua izan da, Cholo Simeonek 72. minutuan Griezmann zelaian jarri duen arte. Jokalari frantziarrak Atleticoren erasoko jokoa suspertu du, eta hiru minutuan hiru gol aukera sortu ditu.
Lehendabizikoan, Siverak geldiketa bikaina egin dio Sorlothi; bigarrenean, Griezamannek jaurtitako baloiak zutoina jo du; eta hirugarrenean, Julian Alvarezek gora bidali du ate aurrean egindako errematea.
Partidaren azken txanpan, Atletico gehiago izan da, eta Alavesek asko sufritu du, baina, azkenean, emaitzari eutsi dio eta puntu on bat bereganatu du.
Atleticok, berriz, lehendabiziko hiru jardunaldietan jokoan izan dituen 9 puntuetatik 2 eskuratu ditu. 2009tik egin duen liga hasierarik okerrena da.