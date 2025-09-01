Alaves
Utzita
Hugo Novoa Alaveseko jokalariak Mirandesen jokatuko du, utzita
AGENTZIAK | EITB MEDIA
22 urteko jokalari galiziarrak Burgosko taldean jokatuko du denboraldi honetan, gaur jakinarazitakoaren arabera.
Alavesek eta Mirandesek iragarri dute Hugo Novoaren inguruko akordioa lortu dutela, astelehen honetan, galiziarrak sasoi amaierara arte Burgosko taldean utzita joka dezan.
22 urteko hegaleko futbolari galiziarra 2024ko udan iritsi zen Gasteizera, Leipzig RasenBallsport taldetik, baina lesioek ez zioten utzi denboraldian aurrera egiten.
OFICIAL ¿ | Hugo Novoa jugará cedido en el @CDMirandes esta temporada— Deportivo Alavés (@Alaves) September 1, 2025
¿¿ https://t.co/GavBP2sTDX
¡A tope en esta nueva etapa, Hugo! #GoazenGlorioso ¿¿ pic.twitter.com/2rDVR5DZXN