Itxi

Alaves

Utzita

Hugo Novoa Alaveseko jokalariak Mirandesen jokatuko du, utzita

AGENTZIAK | EITB MEDIA

22 urteko jokalari galiziarrak Burgosko taldean jokatuko du denboraldi honetan, gaur jakinarazitakoaren arabera.

  • Hugo Novoak Mirandesen jokatuko du, utzita

    Hugo Novoak Mirandesen jokatuko du, utzita

Albisteak (3)

Alavesek eta Mirandesek iragarri dute Hugo Novoaren inguruko akordioa lortu dutela, astelehen honetan, galiziarrak sasoi amaierara arte Burgosko taldean utzita joka dezan.  

22 urteko hegaleko futbolari galiziarra 2024ko udan iritsi zen Gasteizera, Leipzig RasenBallsport taldetik, baina lesioek ez zioten utzi denboraldian aurrera egiten.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#