Alaves
EA Sports Liga
Sevilla Alaves baino gehiago izan da Mendizorrotzan (1-2)
Agentziak | EITB
Ruben Vargasek eta Alexis Sanchezek sartutako golei esker gailendu da Sevilla, eta, ondorioz, talde babazorroak denboraldiko lehen porrota jasan du etxean.
-
Alexis Sanchezek sartu du Sevillaren bigarren gola. Argazkia: EFE
Deportivo Alavesek 1-2 galdu du Sevillaren aurka gaur Mendizorrotzan jokatu duen EA Sports Ligako norgehiagoka. Egiari zor, Andaluziako taldeak ez dio aukerarik eman, eta babazorroek denboraldiko lehen porrota jasan dute etxean.
Ruben Vargasek sartutako golarekin ipini da Sevilla aurretik markagailuan. Handik gutxira lortu du berdinketa Carlos Vicentek, penaltiz, baina, bigarren zatian, Alexis Sanchezek egin du behin betiko 1-2koa.
Lehendabiziko zatia erritmo bizian jokatu dute bi taldeek. Matias Almeydaren taldeak partida hasi eta minutu gutxira sartu du lehendabiziko gola. Ruben Vargasek eskuadratik sartu du baloia sarean, eta Siverak ezin izan du ezer egin.
Bost minutu geroago, Marcaok falta garbia egin dio Carlos Vicenteri area barruan. Epaileak penaltia adierazi du, eta hegaleko aurrelariak ez du barkatu: 1-1.
Bigarren zatian, berriz, erritmoa jaitsi egin da, eta ez da gol aukera askorik izan. Alabaina, 67. minutuan, Alexis Sanchezen ondo baliatu du bere abagunea 1-2koa egiteko. Chacho Coudeten taldea azkeneraino saiatu da berdinketaren gola sartzeko, baina Sevillak sendotasun handiearekin defendatu du bere abantaila, eta babazorroek etsita amaitu dute.
San Mamesen garaipen handia lortua eta gero, Alaves hazita iritsi da gaurko partidara, baina Sevillak bere lekuan jarri du, eta, gainera, ligako sailkapenean harrapatu egin du.
Ruben Vargasen gola: 0-1
Marcaoren penaltia:
Carlos Vicenteren gola: 1-1
Alexis Sanchezen gola: 1-2