Alaves
Berdinketa Coliseumean
Alaves on batek beste puntu bat bildu du Getafen, Guevararen gol bati esker (1-1)
EITB Media
Lehen zatian Soria Getafeko atezaina izan da protagonista nagusia, Mariano, Abde eta Caleberi hiru geldiketa eginda, eta bigarrenean iritsi dira golak. Talde madrildarra aurreratu da Aranbarriren golari esker.
-
Guevararen eta Carlos Vicenteren arteko besarkada, berdinketaren gola egin ondoren. Argazkia: EFE
Alavesek 1-1 berdindu du Coliseumen eta sailkapenean eroso jarraitzen dute 8 punturekin. Lehen zatian Soria Getafeko atezaina izan da protagonista nagusia, Mariano, Abde eta Caleberi hiru geldiketa eginda, eta bigarrenean iritsi dira golak.
Lehen zati orekatuan, non Alaves nagusitzen joan da, aukerarik argiena babazorroentzat izan da. Lehen zatiko azken txanpan, Marianok baloia lapurtu dio Getafeko atzelari bati, eta Abderi pase bikaina eman dio, baina David Soria Getafeko atezainak geldiketa bikaina egin du haren errematea kornerrera bidaliz.
Aurretik, Mariano bera talde madrildarraren atezain aurrean bakarrik geratu da, atzelari bati beste baloi bat lapurtu ostean, baina epaileak falta adierazi eta jokaldia baliogabetu du, erabaki eztabaidagarrian.
Alaves Getafe baino hobea izan da, talde madrildarra Siverak defendatutako atera ia ez baita hurbildu. Kamararen erdiraketa bat Bordalasek zuzendutako taldearen jokaldirik arriskutsuena izan da, baina Borja Mayoral aurrelaria ez da gutxigatik errematatzera iritsi.
Arabarrek sendo hasi dute bigarren zatia, baina jokaldi isolatu batean Arambarrik Sivera gainditu du, erdiraketa bat errematatu ostean.
Babazorroak berehala suspertu dira, Toni Martinezek zutoinera bidali baitu baloia, eta minutu batzuk geroago Martinezek berak korner bat luzatu du baloia buruz, eta Guevarak bigarren zutoinean ez du abagunea alferrik galdu, eta baloia Soriaren aurrean ederki gurutzatuz berdinketaren gola egin du.
- Fitxa teknikoa:
1 - Getafe: Soria; Kiko Femenia, Juan Iglesias, Djene, Abqar, Diego Rico (Davinchi, 79.m); Arambarri, Milla, Mario Martín (Javi Muñoz, 60.m); Kamara (Sancris, 46.min) eta Borja Mayoral (Coba, 83.m).
1 - Alaves: Sivera; Jonny, Garces, Pacheco, Youssef; Calebe (Carlos Vicente, 46.m), Guevara, Ibañez (Denis Suarez, 79.min), Abde; Toni Martinez (Aleña, 79.min) eta Mariano (Boye, 79.m).
Golak: 1-0, 63.m: Arambarri; 1-1, 71.min: Guevara.
Epailea: Alejandro Quintero Gonzalez andaluziarrak Alaveseko Caleberi (23.m) eta Garcesi (77,m) txartel horia atera die, eta Getafeko Abqarri (31.m) eta Davinchiri (88.m).
Coliseumean jokatutako EA Sports Ligako seigarren jardunaldiko partida 8.005 ikusleren aurrean.