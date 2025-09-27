Alaves
EA Sports Liga
Alavesek ezin izan du burua altxatu Mallorcan (1-0)
Agentziak | EITB
Babazorroak Mallorca baino gehiago izan dira, baina gola sartzea asko kostatzen zaie. Jagoba Arrasateren taldeak, berriz, ondo baliatu du bere aukera, eta ligako lehen garaipena lortu du.
Lucas Boye, baloiarekin, Pablo Maffeoren aurrean. Argazkia: EFE
Deportivo Alavesek bolada txarrari buelta eman ezinda jarraitzen du, gaur 1-0 galdu baitu Mallorcan. Takuma Asanok sartu du gola, babazorrek defentsan egindako hutsa baliatuta.
Mallorcarentzat hil ala biziko partida izan da, ligan garaipenik lortu gabe zegoelako, gaur arte. Horrela, bada, etxeko taldeko jokalariengan urduritasuna nabarmena izan da hasieratik.
Chacho Coudeten mutilak, berriz, aurkaria baino gehiago izan dira zelaian. Alabaina, baloiaren jabetza izan arren, ez dute gola sartzeko aukera garbirik sortu.
Gainera, Pachecok eta Tenagliak defentsan egindako huts baten ondorioz, Mallorca aurretik ipini da markagailuan. Takuma Asanok egin du gola, Muriqirekin eta Domenechekin jokaldia egin eta gero.
Partida aldapa gora jarri zaio Alavesi, eta atsedenaldiaren ostean, berdinketaren bila joan da. Halako batean, Tenagliak jaurtitako baloiak langa jo du. Egiari zor, Mallorcak ere izan du aukera 2-0ekoa egiteko. Edonola ere, ez da gol gehiagorik izan, eta Chacho Coudeten taldeak beste porrot bat jaso du.