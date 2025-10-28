Alaves
Lesioa
Jon Pacheco baja izango da Alavesen, ezker sorbaldako lotailuak hautsi baititu
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Atzelari nafarrak min hartu zuen Rayoren aurkako partidan, lurrera erorita. Talde arabarrak jakinarazi duenez, ez diote ebakuntzarik egingo.
-
Jon Pachecoren artxiboko irudia
Jon Pacheco Alaves taldeko erdiko atzelariak ezingo du jokatu datozen asteetan, Rayoren kontrako neurketan min hartu baitzuen ezker sorbaldan.
Atzelari zuri-urdinak ezker sorbaldako lotailuak hautsi zituen. Ez diote ebakuntzarik egingo, eta osatzeko tratamendua hasi du. Garapenaren arabera erabakiko dute zenbat denbora behar duen.
Futbolari nafarra lurrera erori zen Rayo Vallecanoren kontrako norgehiagokan, Antonio Sivera atezainarekin talka egin ostean, eta orduan hartu zuen min, atsedenaldiaren atarian.
OSASUN PARTEA ¿ | Jon Pacheco.— Deportivo Alavés (@Alaves_eus) October 28, 2025
Jokalariak lotailuetako lesioa du eta baja izango da hurrengo neurketetan.
¿ Animo, Pache! ¿
¿ https://t.co/0xL8Wa8a23#GoazenGlorioso ¿¿ pic.twitter.com/tb9uPeH4I3