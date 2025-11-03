Alaves
Zigorra
FIFAk atzera bota du Malaysiaren errekurtsoa eta baieztatu du Facundo Garcesek daukan 12 hilabeteko zigorra
EITB
Malaysiak nazionalizatutako zazpi jokalari dokumentuak faltsutzeagatik zigortuak izan ziren. Malaysiako Futbol Federazioak 21 eguneko epea dauka helegitea aurkezteko.
Facundo Garces; IRUDIA: EUROPA PRESS
FIFAko Apelazio Batzordeak atzera bota ditu Malaysiako Futbol Federazioak (FAM) aurkeztutako errekurtsoak eta Malaysiak nazionalizatutako zazpi jokalari, horien artean jatorri argentinarra daukan Alaveseko atzelari Facundo Garces, zigortuak izan dira dokumentuak faltsutzeagatik, FIFAK jakinarazi duenez. Apelazio organoak berretsi ditu FIFAko diziplina kodearen 22. artikulua hausteagatik jarritako zigor guztiak, dokumentu faltsutzearekin erlazionatuta.
FIFAko Diziplina Batzordeak, irailean, zazpi kirolariendako futbolarekin zerikusia duten ekintza guztiekiko 12 hilabeteko zigorra jakinarazi zuen, 2027ko Asiako Kopako kanporaketei dagozkion dokumentuen faltsutzeagatik; Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui eta Hector Alejandro Hevel Serrano jokalariak dira zigortuak.
FAMek eta jokalariek 21 eguneko epea daukate Kirol Arbitrajeko Auzitegiaren (TAS) aurrean helegitea aurkezteko.