Alaves
Hirugarren kanporaketa
Alavesek Levante ahul bat jipoitu du Ibaian, eta Erregina Kopan aurrera egin du (4-0)
Guallarrek, Carmenek, Merchek eta Paula Leonek egin dituzte arabarren golak.
Ibaian jokatutako norgehiagokaren une bat. Irudia: @AlavesFem
Alavesek erraz gainditu du Levante Ibaian, Erreginaren Kopako hirugarren kanporaketan. Talde gasteiztarrak valentziarrak jipoitu ditu (4-0).
Lehen kanporaketan Bizkerre (0-5) eta bigarrenean Racing (0-3) estutasunik gabe gainditu ondoren, Alavesek Levanteren aurkako konpromiso zailari aurre egin dio arratsaldean.
Levante Espainiako emakumezkoen futboleko klub historikoetako bat da, baina ez du bere garairik onena bizi. Europako postuengatik borrokatzetik sailkapeneko azkena izatera igaro da.
Lehen ordu erdia oso parekatua izan da. Carmenek izan du aukerarik argiena arabarrentzat, eta Agamak valentziarrak aurretik jartzeko abagunea izan du, baina Sofia atezainak geldiketa ederra egin dio.
Guallarrek berdinketa hautsi du atsedenaldira iritsi aurretik, eta arabarrak aurretik jarri ditu (39.min).
Atsedenaldiaren ostean, Andrea Esteban gasteiztarren entrenatzaileak 60. minutuan egin du lehen aldaketa. Paula Leon sartu da berdegunean Raquelen ordez.
Handik gutxira, Carmenek 2-0ekoa jarri du markagailuan (70. min). Golaren ostean Estebanek Navajasi atsedena eman dio, eta Almudena sartu du zelaian 73. minutuan. Jarraian, 74. minutuan, Merchek hirugarren gola egin du Alavesentzat, eta Paula Leonek laugarrena sartu du 81.ean.