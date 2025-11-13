Itxi

Alaves

Errege Kopa

Kopako bigarren kanporaketako Portugalete-Alaves norgehiagokaren data eta ordutegia aldatu dituzte

EITB Media

Azkenik, euskal derbia abenduaren 2an jokatuko da, 19:00etan. Hasiera batean, abenduaren 3an, asteazkenean, 21:00etan, jokatzekoa zen.

  • Alavesen eta Getxoren arteko neurketa, Errege Kopako lehen kanporaketan. Artxiboko argazkia: EFE

    Alavesen eta Getxoren arteko neurketa, Errege Kopako lehen kanporaketan. Artxiboko argazkia: EFE

Albisteak (2)

Azkenik, Portugalete-Alaves partida abenduaren 2an, asteartean, jokatuko da, 19:00etan, La Florida futbol zelaian, talde arabarrak baieztatu duenez.

Hasiera batean, talde bizkaitarraren eta babazorroen arteko derbia asteazkenean, abenduak 3, 21:00etan jokatzekoa zen.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#