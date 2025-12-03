Alaves
Berritzea
Nahuel Tenagliak Alavesen jarraituko du datozen hiru denboraldietan
EITB MEDIA
Tenaglia jokalari argentinarrak 130 norgehiagoka jokatu ditu, 2022ko otsailean Gasteizera iritsi zenez gero.
-
Nahuel Tenaglia, Alaveseko jokalaria. Irudia: EITB Media
Nahuel Tenagliak eta Alavesek kontratua luzatzea erabaki dute 2029ra arte, asteazken honetan klub babazorroak jakinarazi duenez.
2022an Gasteizera iritsi zenetik, 130 partida ofizial jokatu ditu Gasteizko taldearekin: horietan, zazpi gol sartu ditu, sei asistentzia esanguratsu egiteaz gain.
Halaber, denboraldi honetan, minutu gehien jokatu dituen bigarren jokalaria da futbolari argentinarra, LaLiga Ea Sporsten 1170 minutu pilatu baititu.
¿¿¿¿¿¿¿ ¿ | @NahuelTenaglia, compromiso, garra y corazón albiazul hasta 2029.— Deportivo Alavés (@Alaves) December 3, 2025
¿¿ https://t.co/ZkpmffCGxU#Tenaglia2029#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ¿¿¿ pic.twitter.com/p6Fksh8rTL