Athletic Club
F Liga
Athleticek San Mamesen jokatuko du Bartzelonaren eta Real Madrilen aurka F Ligan
EITB
Gainera, Athleticek eta Realak denboraldi osoan emakumezkoen taldea ikusteko abonu bat sortu dutela iragarri dute.
Maite Zubieta, Real Madrilen aurka. Argazkia: EFE
Athleticen emakumezkoen taldeak San Mamesen jokatuko ditu Bartzelona eta Real Madrilen aurkako F Ligako partidak datorren denboraldian, Bilboko taldeak ostiral honetan jakinarazi duenez.
Irailaren 7an jokatuko dute talde katalanaren aurka, F Ligako bigarren jardunaldian, eta urriaren 12an talde zuriaren aurka, zazpigarren jardunaldian.
Denboraldiko abonuak
Athleticek eta Realak denboraldi osoan emakumezkoen taldeari ikusteko abonua sortu dutela iragarri dute.
Zuri-gorrien kasuan, San Mamesen eta Lezaman jokatuko diren partidak sartzen dira, 45 euroren truke. Abonu horretan sartuta daude F Ligako 2025-2026 denboraldian etxean jokatuko dituzten 15 partidak.
Bestalde, txuri-urdinen abonuak ere etxeko partida guztiak ikusteko aukera emango du, 95 euroren truke, gazteenek deskontuak izango dituztelarik. Txartelak ez du zenbakirik izango, baina eserlekua beti ziurtatuta egongo da.