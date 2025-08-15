Athletic Club
Lagapena
Peio Canalesek utzita jokatuko du Racingen
EITB
Duela ia hamarkada bat alebinetan hasi zenetik lehen aldiz aterako da Lezamatik.
-
Peio Canales. Argazkia: Athletic
Peio Canalesek utzita jokatuko du datorren denboraldian Racingen, Hypermotion Ligako taldean. Barrikakoak zilarrezko mailan egingo du debuta, azken denboraldian Bilbao Athleticen parte hartzea Ernesto Valverdek zuzentzen duen lehen taldearen partidekin txandakatu ondoren.
Erdilariaren lagapenak zigorrak aurreikusten ditu, parte hartzen ez badu, eta diru kopuru aldakorrak errendimenduagatik, baina ez du erosteko aukerarik jasotzen; beraz, Canales kanpainaren amaieran itzuliko da Lezamara.
2024ko irailean egin zuen debuta Athleticekin, Sevillaren aurka, San Mamesen, eta zortzi partida ofizial jokatu ditu lehen taldearekin lehoi gisa.