Athletic Club
EA Sports Liga
Athleticek Sevilla garaitu du uste baino partida korapilatsuagoan (3-2)
I. G. | EITB
Nico Williamsek, penaltiz, Maroanek eta Navarrok markagailua estreinatu dute zuri-gorrientzat, une batez zail ikusi duten garaipena lortuz.
-
Robert Navarrok sartu du garaipenaren gola. Argazkia: EFE
Athleticek 3-2 irabazi dio Sevillari igande honetan San Mamesen jokatu den 2025-2026ko EA Sports Ligako partidan. Nico Williamsek, penaltiz, Maroanek eta Navarrok markagailua estreinatu dute zuri-gorrientzat, une batez zaildu zail ikusi duten garaipena lortuz.
'Lehoiak' oso indartsu hasi dira lehen jokaldietatik, eta gutxi behar izan dute zelaian eroso egon ez den aurkariaren area aurkitzeko. Areso, Athleticen fitxaketa berria, oso aktibo egon da eskuin hegaletik, eta bere botetatik atera dira lehen aukerak, horien artean, Maroan gutxigatik iritsi ez den erdiraketa bat.
Sevilla defentsa lanetara mugatu da, baina Adamsek estu hartu du Unai Simon, besoa sendo jarri behar izan duena jaurtiketa desbideratzeko.
Nico Williamsek ez du zorterik izan banakako jokaldi bikain batean, aurkari batekin talka egin duen jaurtiketa batekin. Hurrengo jokaldian, aldiz, zortea izan du Athleticek, aurkariak ezkerretik egindako erdiraketa batek Areson jo eta ia ate barruan amaitu duenean, baina zutoinak saihestu egin du.
Minutuak aurrera joan ahala, bisitariek indarra irabazi dute erasoan; gola ere sartu dute, baina baliorik gabe geratu da jokoz kanpokoagatik.
Une horretan, Nico lurrera bota dute area barruan eta epaileak penaltia adierazi du. Nico berak jaurti du eta zuri-gorrien denboraldiko lehen gola sartu du (1-0).
Atsedenaldira iritsi baino lehen, Williams gazteenak banakako jokaldi bikaina egin du. Zorte pixka batekin, Maroani eman dio baloia, eta aurrelariak bultzatu baino ez du egin behar izan gola sartzeko (2-0).
Bigarren zatia hasi eta berehala, Nicok bere bigarrena sartzeko aukera izan du, baina jaurtiketa zutoinera desbideratu zaio.
Baina Sevillak ez du amore eman, eta Lukebakiok aldea murriztu du, area kanpotik sartutako ezkerkada batekin (2-1).
Golarekin bisitariak gora etorri dira eta Athleticek pauso bat atzera eman eta defendatu egin behar izan du. Unai Simon berriro agertu behar izan du taldea salbatzeko. Eta handik gutxira, Agoumek berdinketa jarri du markagailuan jaurtiketa kolokatu batekin (2-2).
81. minutuan, Navarrok, zelaian minutu gutxi zeramala, erdiraketa bat aprobetxatu du ahal zuen moduan errematatzeko eta Athletici garaipenaren gola emateko (3-2).
Fitxa teknikoa:
3 - Athletic: Unai Simon; Areso (Gorosabel, 83. min), Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga, 77. min), Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer (Navarro, 66. min), Nico Williams (Rego, 83. min); eta Maroan Sannadi (Guruzeta, 66. min).
2 - Sevilla: Nyland; Juanlu, Castrin (Januzaj, 71. min), Kike Salas, Carmona; Gudelj (Marcao, 82. min), Agoume; Lukebakio, Sow (Isaac, 87. min), Idumbo (Ejuke, 46. min); eta Akor Adams.
Golak: 1-0, 36. min: Nico Williams. 2-0, 43. min: Maroan Sannadi. 2-1, 60. min: Lukebakio. 2-2, 72. min: Agoume. 3-2, 80. min: Robert Navarro.
Epailea: Francisco Jose Hernandez Maeso. Mostró tarjeta amarilla a los locales, y a los visitantes Castrín (m.6), Agoumé (m.37).