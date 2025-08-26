Athletic Club
Lekuek giharretako lesioa du eskuineko aduktorean
Baliteke Iñigo Lekue Betisen aurkako partidarako prest ez egotea, astearte goizean Lezaman entrenatzen ari zela arazo fisiko bat izan ondoren.
Iñigo Lekue. Irudia: Athletic Club
Iñigo Lekuek, Athleticeko hegalekoak, giharretako lesio "moderatua" du eskuin hankako aduktore luzean, klubak astearte honetan jakitera eman duenez. Hori dela eta, baliteke jokalari zuri-gorria prest ez egotea datorren igandean Real Betisen aurka La Cartuja futbol-zelaian jokatuko den partidurako.
Lezamako entrenamendu saioan egin du min jokalariak, eta talde zuri-gorriak igorritako mediku-txostenaren arabera, "eboluzioaren zain" geratu da jokalaria, ez du epe zehatzik eman osatzeko.
¿ MEDIKU-TXOSTENA I Iñigo Lekue ¿@ImqEuskadi I #AthleticClub ¿— Athletic Club (@athletic_eus) August 26, 2025
Lekuek ez du oraindik minuturik jokatu Ligako lehen bi jardunaldietan, Sevillaren eta Rayo Vallecanoren aurka, eta, inkogniten zerrendara batuko da dagoeneko ahuldutako defentsa batean. Ernesto Valverderen taldeak ezin izango ditu erabili Unai Egiluz, eskuin belaunean lesio larri bat duelako, ezta Yeray Alvarez, UEFAk behin-behinean bertan behera utzi baitu.