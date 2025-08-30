Athletic Club
Txapeldunen Liga
Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
EITB Media
Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Txapeldunen Ligako trofeoa. Argazkia: EFE
UEFAk gaur jakinarazi du 2025-2026 denboraldiko Txapeldunen Ligako hasierako fasearen egutegi ofiziala. Hauek dira Athleticek ligaxkan jokatuko dituen partida guztien egunak eta ordutegiak:
Irailak 16
· Athletic Club - Arsenal FC (18:45)
Urriak 1
· Borussia Dortmund – Athletic Club (21:00)
Urriak 22
· Athletic Club - Qarabag FK (18:45)
Azaroak 5
· Newcastle United FC – Athletic Club (21:00)
Azaroak 25
· SK Slavia Praha – Athletic Club (21:00)
Abenduak 10
· Athletic Club- Paris Saint-Germain (21:00)
Urtarrilak 21
· Atalanta BC – Athletic Club (21:00)
Urtarrilak 28
· Athletic Club- Sporting Clube de Portugal (21:00)