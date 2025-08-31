Athletic Club
EA Sports Liga
Hirutik hiru garaipen eta kolidertza Athleticentzat
G. P. A. | EITB
Athleticek eta Betisek partida bizia eta parekatua jokatu dute (1-2). Talde zuri-gorriaren lehen gola Marc Bartrak egin du bere atean, eta bigarrena, berriz, Paredesek buruz. Neurketaren amaieran iskanbila izan da, eta epaileak Ernesto Valverde eta Padilla kanporatu ditu.
Aitor Paredes gola ospatzen. EFE
Athleticek 1-2 irabazi dio Betisi Sevillan, eta, horrenbestez, liga hasiera honetan jokoan izan diren bederatzi puntuetatik denak bereganatu ditu, lidertzan jarrita, Real Madrilekin eta Bartzelonarekin batera.
Partida bizia eta parekatua izan da, eta golak bigarren zatian heldu dira. Talde zuri-gorriaren lehen gola Marc Bartrak egin du bere atean, eta bigarrena, berriz, Paredesek buruz.
Neurketaren amaieran tentsioa izan da, eta epaileak Ernesto Valverde eta Padilla atezaina kanporatu ditu, aulkitik protesta egiteagatik, txartela gorria aterata.
Lehen zatia erritmo handikoa eta ikusgarria izan da, eta bi taldeek izan dute gola egiteko aukera. Athletici dagokionez, Iñaki Williamsek izan du abagune garbiena, baina huts egin du Valles atezainaren aurrean bakarrik geratu eta gero. Aldaratzean, berriz, Sancetek kanpora bota du baloia, ozta-ozta izan bada ere.
Laster erantzun dio Betisek talde zuri-gorriari. Pablo Garciak jaurtiketa bortitza egin du area ertzetik, baina baloiak langa jo du, Aresok aldendu ostean.
Horrela, bada, eta partida bizia jokatu arren, husna joan dira bi taldeak aldagelara, eta dena bigarren zatian erabakitzeko utzi dute.
Aldagelatik bueltan, jarrera erasokor bera erakutsi dute bi taldeek. Lehen minutuetan, arrisku gehiago Betisek sortu badu ere, Ernesto Valverderen taldea aurreratu da markagailuan, Marc Bartrak baloia bere atean sartuta, Yurik egindako erdiraketa baten ostean.
Hurrengo minutuetan etxeko taldeak aurrerapausoa eman du, berdinketa berehala lortu nahian. Athletic, baina, ondo aritu da defentsako lanetan, eta, gainera, bigarren kolpea eman dio Pellegriniren taldeari neurketaren azken txanpan.
Bigarren zatian zelairatu den Robert Navarrok erdiraketa bikaina egin du, eta Paredesek, buruz, baloia sarera bidali du: 0-2.
Luzapenean, partida amaitzear zegoenean, Bakambuk sartu du 2-1ekoa, Junior Firpok egindako erdiraketa baliatuta, eta partida berotu egin da.
Epaileak txartel horia atera dio Maroan Sannadiri, Natani ukondoarekin jotzeagatik; eta ondoren, txartel gorri bana atera die aulkian zegoen Padillari, baloia denbora galtzeko urruntzeagatik, eta Ernesto Valverderi, protesta egiteagatik.
Iskanbilarekin amaitu da neurketa. Eta partida bukatuta egon arren, epaileak txartel horia atera die Berenguerri eta Firpori, oldartu egin direlako.
Athleticek hirugarrenez jarraian irabazi du ligan, baina ikusgarri hasi den partida, itsusi bukatu da.