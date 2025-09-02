Athletic Club
Lagapena
Unai Vencedorrek Levanten jokatuko du, Athleticek utzita, 2026ko ekainera arte
EITB
Erdilaria, 24 urtekoa bera, hirugarrenez arituko da utzita; izan ere, azken bi denboraldietan, Eibarren eta Racing Santanderren ibili da. Vencedor, horrenbestez, EA Sports Ligara bueltatu da.
Unai Vencedor, 2021-22 denboraldiko partida batean. Argazkia: EFE.
Athleticek zehaztu du nola Levanterekin adostutako akordioan islatuta dauden helburu kolektiboen araberako bonusa, eta parte ez hartzeagatik zigor ekonomikoak.