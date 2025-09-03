Athletic Club
ZIGORRAK
Lau partidako zigorra Valverderentzat eta hiru Padillarentzat, Betisen aurkako txartel gorriengatik
AGENCIAS | EITB MEDIA
Entrenatzaile zuri-gorriari ezarritako zigorraren oinarrian, arbitroari protesta egitea (bi partida) eta gutxiespen edo begirunerik eza adieraztea (bi partida) daude.
Ernesto Valverde, en un encuentro con el Atheltic. Foto: EFE
Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzaileari lau partidako zigorra ezarri dio Espainiako Futbol Federazioko Diziplina Batzordeak, Betisen aurkako EA Sports Ligako partidan (3. jardunaldia) txartel gorria ikusi ostean. Bere aldetik, Alex Padilla ordezko atezainak hiru partidako zigorraldia bete beharko ditu, hari ere txartel gorria erakutsi baitzion epaileak.
Cartujan jokatutako neurketako azken minutuetan egotzi zuen Athleticeko entrenatzailea Isidro Diaz de Mera epaileak. Hala, Diziplina Batzordeak bi neurketako zigorra ezarri dio Valverderi epaileari egindako protestengatik, Diziplina Kodearen 52. artikulua aplikatuz, eta beste bi epaile taldeko kideekiko mespretxuzko edo begirunerik gabeko jarrera izateagatik, artikulu beraren arabera.
Epailearen aktaren arabera, Valverde 99. minutuan kanporatu zuten, epailearen erabaki baten aurka modu nabarmenean protesta egiteagatik, eta, ondoren, entrenatzaileari dagokion eremu teknikotik atera eta txaloka aritzeagatik.
Bestalde, Padilla ordezko atezainak, bere taldearen aulkian zegoenak, luzapenean eta denbora galtzen saiatzeko asmoz, zelaira baloi bat botatzeagatik egotzi zuen epaileak, eta arrazoi horregatik hiru neurketako zigorraldia ezarrio diote.