Itxi

Athletic Club

Lesioa

Nico Williamsek giharretako lesio moderatua du ezkerreko muskulatura aduktorean

EITB Media

Aurrelari zuri-gorriak Espainiako selekzioarekin atzo, igandea, Turkian jokatutako partidan min hartu zuen. Lehen zatian aldaketa eskatu behar izan zuen.

  • Nico Williams Athleticeko jokalaria, Betisen aurkako norgehiagokan. Argazkia: EFE

Nico Williams Athleticeko jokalariak giharretako lesio moderatua du ezker muskulu aduktorean, arratsaldean egindako proba medikoen arabera, talde zuri-gorriak jakitera eman duenez. Aurrelaria bilakaeraren zain geratzen da, klubak ohar labur batean erantsi duenez.

Williamsek Espainiako selekzioarekin atzo, igandea, Turkian jokatutako partidan hartu zuen min. Lehen zatian aldaketa eskatu behar izan zuen.

Espainiak Turkia 0-6 garaitu zuen, munduko txapelketarako sailkapen fasean.

 

