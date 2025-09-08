Athletic Club
Lesioa
Nico Williamsek giharretako lesio moderatua du ezkerreko muskulatura aduktorean
EITB Media
Aurrelari zuri-gorriak Espainiako selekzioarekin atzo, igandea, Turkian jokatutako partidan min hartu zuen. Lehen zatian aldaketa eskatu behar izan zuen.
-
Nico Williams Athleticeko jokalaria, Betisen aurkako norgehiagokan. Argazkia: EFE
Nico Williams Athleticeko jokalariak giharretako lesio moderatua du ezker muskulu aduktorean, arratsaldean egindako proba medikoen arabera, talde zuri-gorriak jakitera eman duenez. Aurrelaria bilakaeraren zain geratzen da, klubak ohar labur batean erantsi duenez.
Espainiak Turkia 0-6 garaitu zuen, munduko txapelketarako sailkapen fasean.