FIFAk baimena eman dio Athletici Aymeric Laporte inskribatzeko
FIFAk baimena eman dio Espainiako Federazioari lortzeko, Saudi Arabiako Futbol Federaziotik, atzelariaren Nazioarteko Transferentzia Ziurtagiria (ZTB); ziurtagiri hori emanda, Laporte Athleticen inskribatu ahalko dute.
Aymeric Laporte, 2015-16 denboraldiko partida batean. Argazkia: EFE.
FIFAk baimena eman dio Athletici Aymeric Laporte inskribatzeko, ostegun arratsaldean Bilboko klubak iragarri duenez. Hain zuzen ere, FIFAk baimena eman dio Espainiako Federazioari lortzeko, Saudi Arabiako Futbol Federaziotik, atzelariaren Nazioarteko Transferentzia Ziurtagiria (ZTB); ziurtagiri hori emanda, Laporte Athleticen inskribatu ahalko dute.
