Athletic Club
Fitxaketa
Athleticek Aymeric Laporte 2028ra arte fitxatu du
EITB
Ordu batzuk lehenago, FIFAk baimena eman dio Espainiako Federazioari lortzeko, Saudi Arabiako Futbol Federaziotik, atzelariaren Nazioarteko Transferentzia Ziurtagiria (ZTB); ziurtagiri hori emanda, Laporte Athleticen inskribatu ahal izan dute.
Athleticek Aymeric Laporten fitxaketa ofizial egin du. "Aymeric Laporte etxera itzuli da. Nazioarteko zentralak hiru denboraldirako sinatu du, 2028ko ekainaren 30era arte, Al-Nassr taldetik", iragarri du talde zuri-gorriak ohar batean.
Horrela, 31 urteko jokalaria Lezamara itzuliko da, 15 urte zituenetik futbolari gisa trebatu zen lekura. Ernesto Valverderen gidaritzapean jarriko da berriro. Hain zuzen ere, Valverdek zuzendu zuen lehen taldean eman zituen sei denboraldietatik lautan.
Ordu batzuk lehenago, FIFAk baimena eman dio Athletici Laporte inskribatzeko. Hain zuzen ere, FIFAk baimena eman dio Espainiako Federazioari lortzeko, Saudi Arabiako Futbol Federaziotik, atzelariaren Nazioarteko Transferentzia Ziurtagiria (ZTB); ziurtagiri hori emanda, Laporte Athleticen inskribatu ahal izan dute.
David Aganzo Espainiako Futbolarien Elkarteko (AFE) presidenteak adierazi duenez, "harremana zuzena izan da Aymericekin eta bere ordezkariarekin. AFE jokalariarengandik oso gertu egon da, FIFArekin harreman zuzenean, eta azkenean argia ikusi dugu lan luzearen ostean. Bera salduta egon da, bi klubekin dena lotuta itxita une batean, baina probek agerian utzi dute".
Aganzoren ustez, "jokalariak dena ondo egin zuen", eta "nahi zuena egin ahal izango duela" erantsi du.
Irailaren 3an, Athleticek baieztatu zuen nola, "oraingoz", ezin zuen Laporte batu; izan ere, FIFAk ez zion baimenik eman Espainiako Federazioari futbolariaren nazioarteko transferra eskuratzeko.
Agirian, Bilboko klubak azaldu zuen irailaren 1ean, "jokalariak inskribatzeko arauak zehaztutako epearen barnean", Athleticek, Al-Nassr taldeak eta Laportek "transferentzia adostu" zutela, "baldintza jakin batzuk" betez gero.
"Athleticek FIFAren TMS plataformara irailaren 1ean igo zuen transferentziaren eskaria, baina ez zen erabat gauzatu data horretan, "bere borondatearekin zerikusirik ez zuten arrazoiengatik eta bere kontroletik kanpo zeuden faktoreengatik".