Athletic Club
TXAPELDUNEN LIGA
Athleticek, ilusioz gainezka, Txapeldunen Ligako ibilbide berriari hasiera emango dio gaur Arsenalen aurrean
EITB
Zuri-gorriak gaur itzuliko dira kontinenteko txapelketa nagusira, 11 urte geroago. Aurrean Mikel Arteta gipuzkoarrak zuzentzen duen Londreseko taldea izango dute, garaikurra irabazteko hautagaietako bat.
Ernesto Valverde, irribarretsu, Arsenalen aurkako partida aurreko agerraldian. Argazkia: EFE
Athletic, ilusioz gainezka, gaur itzuliko da Txapeldunen Ligara, 11 urte geroago. Zuri-gorriak desengainua hartuta iritsi dira gaurko partidara, iragan larunbatean Alavesen aurka San Mamesen galdu ondoren. Arabarren ustekabeko gol batek aurreko hiru partidetako bolada onari amaiera eman zion. Zuri-gorriek Arsenal talde ingelesari egin beharko diote aurre gaur, Mikel Arteta gipuzkoarrak zuzentzen duen taldeari.
Bizkaitarrak eta ingelesak sailkapenaren goialdean kokatu dira ligan, 12 puntutik 9 lortuta.
Gaurkoa izango da bi taldeen arteko lehen norgehiagoka ofiziala, bi talde historiko euren ligetan, baina abuztuaren 9an neurtu zituzten indarrak, Londreseko Emiratesen jokatutako lagunarteko partida batean, non ingelesek garaipen argia (3-0) lortu zuten, Viktor Gyokeres, Bukayo Saka eta Kai Havertzek sartutako golei esker. Azken bi horiek min hartuta daude orain.
Ernesto Valverdek ezin izango du Nico Williams zelairatu, ezta Aymeric Laporte ere. Espainiako selekzioarekin Europako txapeldun izandakoak ez dira aurreikusten diren baja bakarrak, Beñat Prados erdilaria eta Iñigo Lekue atzelaria ez baitaude jokatzeko moduan.
Hala ere, Valverdek, LaLigako lehen lau jardunaldietan egin duen bezala, bere ohiko blokearen gainerako jokalariak erabili ahal izango ditu. Hala ere, larunbateko hamaikakoarekin alderatuta, "aldaketaren bat" egon daitekeela aurreratu du bizkaitarren entrenatzaileak.
Hala eta guztiz ere, hasieratik Unai Simon espero da atepean, lau defentsako lerroa: Dani Vivian eta Aitor Paredes defentsaren erdian eta Jesus Areso eta Yuri Berchiche hegaletan; Iñigo Ruiz de Galarreta eta Mikel Jauregizar euskarri bikoitzean; eta Iñaki Williams, Oihan Sancet eta Alex Berenguer punta erdiko lerroan.
Aldaketa aurrelariaren posizioan izan daiteke; izan ere, Valverde aldatzen ari da, Gorka Guruzeta eta Maroan Sannadi erabiliz. Berenguerrek berak ere toki horretan jokatu izan du noizbait.
Alavesen aurka Guruzeta izan zen titular, agian Arsenalen kontra Maroanek joka dezake hasieratik. Beste aldaketa batzuk egongo balira, Mikel Vesga zelai erdian edo Robert Navarro erasoan sartuko lirateke.
Hasierako hamaikako posibleak:
Athletic: Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; eta Maroan Sannadi.
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Eze eta Gyokeres.
Epailea: Donatas Rumsas (Lituania).
Futbol-zelaia: San Mames.
Ordua: 18:45.