Jauregizarren gol batek puntu bat eman dio Athletici Gironaren aurrean (1-1)
-
Williams Jauregizar besarkatzen, erdilari bermeotarrak gola sartu ondoren. Argazkia: EFE
Athleticek eta Gironak bana berdindu dute San Mamesen, Mikel Jauregizarrek bigarren zatia hasi eta berehala Azzedine Ounahik 9. minutuan sartutako gola berdindu. Ondoren, Paulo Gazzaniga atezain argentinarraren geldiketek kataluniarren porrota saihestu dute.
Azzedine Ounahik 9. minutuan sartutako golak abantaila eman dio Gironari Athleticen aurka atsedenaldian, eta Lehen Mailako azken sailkatuaren lehen zati ona saritu du. Talde zuri-gorria motel eta erritmo barik aritu da lehen zatian.
Vladyslav Vanaten jaurtiketa batekin aukera garbia izan eta 30 segundo geroago, Gironak Ouhaniren bitartez gola egin du. Marokoarrak Bryan Gilek emandako pase bikain bat aprobetxatu du Unai Simon eskuinkada batekin gainditzeko.
Lehoien aldetik, Oihan Sancetek aukera ona izan du 24. minutuan, baina baloia gora bidali du penalti puntuan bakarrik zegoenean. 32.ean Donny van de Beek nederlandarra lesionatu egin da, eta Portuk ordezkatu behar izan du.
Atsedenaldiaren ondotik, Valverdek ez du itxaron eta lau aldaketa egin ditu aldi berean, Areso, Galarreta, Berenguer eta Yuri zelaian sartuz. Txingurri-k bigarren zatia hasi aurretik sartutako lau aldaketa horiek sari azkarra izan dute, Jauregizarrek areaz kanpotik sartutako gol bikainarekin.
Vanatek kontraerasoan Kataluniako taldearen abagune argia alferrik galdu ondoren, Gazzaniga izan da Girona salbatu duena, Paredes eta Berenguerren erremateak modu apartan geldituta.
- Fitxa teknikoa:
1 - Athletic: Unai Simon; Gorosabel (Areso, 46.m), Paredes, Laporte, Adama (Yuri, 46.m); Jauregizar, Vesga (Galarreta, 46.m); Iñaki Williams, Sancet (Robert Navarro, 80.m), Nico Serrano (Berenguer, 46.m); eta Guruzeta.
1 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincon (Lass, 87.m), Alejandro Frances, Blind, Alex Moreno; Jhon Solis (Arnau, 76.m), Ivan Martin; Bryan Gil (Asprilla, 76.m), Van de Beek (Portu, 33.m), Ounahi; y Vanat (Stuani, 87.m).
Golak: 0-1, 9.m: Ounahi. 1-1, 48.m: Jauregizar.
Epailea: Jose Luis Munuera Montero andaluziarra. Txartel horia erakutsi die Ounahi (68.m) eta Ivan Martin (91.m) Gironako jokalariei.
EA Sports 2025-2026 Ligako seigarren jardunaldiko partida, San Mamesen, 45.739 ikusleren aurrean. Neurketaren atarian, Jamie Carragher ingelesak eta Joelle Murray eskoziarrak, Liverpool eta Hibernian taldeen jokalari mitikoek, Athleticek ematen dituen 'One Club Man' eta 'One Club Woman' sariak jaso dituzte.