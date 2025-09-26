Athletic Club
Txapeldunen Liga
Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez
AGENTZIAK | EITB
Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan.
Aymeric Laporte. Argazkia: EFE
Aymeric Laporte Athleticeko erdiko atzelaria "Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, min hartuta dagoen Beñat Pradosen ordez", euskal taldeak ostiral honetan jakitera eman duenez.
Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan.