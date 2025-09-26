Itxi

Athletic Club

Txapeldunen Liga

Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez

Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan.

  • Aymeric Laporte. Argazkia: EFE

Aymeric Laporte Athleticeko erdiko atzelaria "Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, min hartuta dagoen Beñat Pradosen ordez", euskal taldeak ostiral honetan jakitera eman duenez.

"Athleticek Aymeric Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu du. Atzelari zuri-gorriak Beñat Prados ordezkatuko du, lesionatuta baitago", adierazi du talde zuri-gorriak.

Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan.

