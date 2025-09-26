Athletic Club Txapeldunen Liga Laporte Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, Pradosen ordez AGENTZIAK | EITB Publikatuta: 2025/09/26 18:45 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2025/09/26 18:45 (UTC+2) Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan. Aymeric Laporte. Argazkia: EFE Whatsapp

Aymeric Laporte Athleticeko erdiko atzelaria "Txapeldunen Ligako A zerrendan sartu da, min hartuta dagoen Beñat Pradosen ordez", euskal taldeak ostiral honetan jakitera eman duenez.

Horrela, Laporte prest egongo da Ernesto Valverderentzat Athleticen Europako hurrengo partidetan.