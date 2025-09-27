Athletic Club
EA Sports Liga
Athleticek ez du bere lehen zati ona aprobetxatu eta Vila-realen aurka galdu du (1-0)
I. G. | EITB
Zuri-gorriek ez dituzte lehen zatiko aukerak bihurtu, eta bigarrenean ordaindu dute azkenean.
-
Lekue, Vila-realen aurka. Argazkia: EFE
Athleticek ez ditu lehen zatian izan dituen aukera onak aprobetxatu eta garesti ordaindu du Vila-realen aurka galduta (1-0), EA Sports Ligako 7. jardunaldian.
Euskal taldeak lehen minututik presionatu du Vila-realen baloiaren irteera, haren zelai erdia partidatik deskonektatuta geratuz. Sancetek hiru jaurtiketa egin ditu, eta Unai Simon Peperen gerturatzeak zapuzteaz arduratu da.
Guruzetak ere gertu izan du gola, Sanceten asistentzia bikainaren ostean, baina Luiz Juniorrek urrundu egin du aurrelariaren jaurtiketa.
Atsedenaldiaren ostean, Vila-realek jokoa orekatu du eta Athletici arazoak pilatu zaizkio defentsan. Marcelinok asmatu egin du Moleiroren sarrerarekin, garaipenaren gola eman baitio bere taldeari zelaian bost minutu besterik ez zeramatzanean.