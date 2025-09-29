Athletic Club
Beste finalerdia Atletico Madrilen eta Real Madrilen arteko norgehiagoka izango da. Finalerdiak jokatzeko hurrenkera hurrengo egunetan egingo den zozketa baten bidez erabakiko da. Partidak 20:00etan jokatuko dira.
Iazko Superkopan finalerdian Unai Simonen egindako geldiketa. Artxiboko argazkia: EFE
Athleticek Bartzelonaren aurka jokatuko du Superkopako finalerdia urtarrilaren 7an edo 8an, Yedan (Saudi Arabia). Partida King Abdullah Sports City estadioan jokatuko da urtarrilaren 7an edo 8an, 20:00etan. Beste finalerdia Atletico Madrilen eta Real Madrilen arteko norgehiagoka izango da.
Horrela, Superkoparen hurrengo edizioa Yedan (Saudi Arabia), King Abdullah Sports City estadioan, jokatuko dela baieztatu du RFEFk. Finalerdietarako gurutzaketak urtarrilaren 7an eta 8an jokatuko dira.
Finalerdiak jokatzeko hurrenkera hurrengo egunetan egingo den zozketa baten bidez erabakiko da. Partidak 20:00etan jokatuko dira (22:00etan Saudi Arabian).
Finalerako txartela lortzen duten taldeek urtarrilaren 11n, igandean, jokatuko dute, ordu berean.