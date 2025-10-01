Athletic Club
ATHLETIC vs BOSRUSSIA DORTMUND
Athleticek 4-1 galdu du Borussia Dortmunden aurka, gorabehera handiko partidu batean
Athleticek porrot gogorra jaso du Borussia Dortmunden aurka (4-1) Txapeldunen Ligako bigarren jardunaldian, nahiz eta Gorka Guruzetaren golaren ostean markagailua berdintzetik gertu egon den.
Marcel Sabitzer e Iñigo Ruiz de Galarreta. Imagen: EFE
Athleticek porrot gogorra jaso du Borussia Dortmunden aurka (4-1) Signal Iduna Parken, azken markagailuak zuri-gorrien minuturik onenak islatzen ez dituen partida batean. Talde alemaniarrak aurrea hartu du Svenssonen (28 ') eta Chukwuemekaren (50') golekin, hegaletik hegalerako bi akzio azkarretan. Baina 2-0koaren ostean, Athletic suspertu egin da. Gorka Guruzetak Niklas Süleren akatsa baliatu du 61.ean aldea murrizteko, eta hainbat minututan zehar, berdinketa Valverderen taldearen eskura egon dela iruditu zaio.
Atsedenaldiaren ostean Laporte, Galarreta eta Guruzeta sartu dira, eta aldaketak eragina izan du. Athletic askatu da, lerroak estutu ditu eta Dortmund kinka larrian jarri du. Maroanek, Navarrok eta 'Guruk' berak abagune argiak sinatu dituzte etxekoen hirugarren golaren aurretik.
3-1ekoa Athletic ondoen zegoenean iritsi da: Sabitzerren aurrealdetik egindako jaurtiketa batek errebote egin du Guirassyn 82. minutuan Unai Simon jokoz kanpo utzita. Julian Brandtek kontraerasoan itxi du kontua. Amaiera krudela izan da talde bilbotarrarentzat, 2-1ekoarekin berdinketa gertu izan baitu area barruko hainbat ekintza argitan.
Honekin, Athleticek bigarren porrota jaso du multzoen fasean eta Txapeldunen Ligako bere etorkizuna zaildu du.
Fitxa teknikoa:
4 - Borussia Dortmund: Kobel; Sule (Schlotterberck, 70. min), Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Jobe Bellingham (Nmecha, 70. min), Svensson; Adeyemi (Brandt, 73. min), Carney Chukwuemeka (Beier, 73. min); eta Guirassy (Fabio Silva, 87. min).
1 - Athletic Club: Unai Simon; Gorosabel, Vivián (Laporte, 46. min), Paredes, Lekue; Jauregizar (Galarreta, 46. min), Rego; Iñaki Williams (Guruzeta, 46. min), Unai Gómez (Nico Serrano, 73. min), Robert Navarro; eta Maroan Sannadi (Ibon Sánchez, 80. min).
Golak: 1-0, 28. min: Svensson. 2-0, m.50: Chukwuemeka. 2-1, 61. min: Guruzeta. 3-1, 82. min: Guirassy. 4-1, 91. min: Brandt.
Epailea: Szymon Marciniak (Polonia). Txartel horiak atera dizkie Beier (89) eta Paredes (43) eta Gorosabel (59) jokalariei.
Gertaerak: Txapeldunen Ligako Liga Faseko bigarren jardunaldiko partida, Westfalenstadion (Signal Iduna Park) ia beteta 66.000 ikuslerekin. Horietatik, Athleticeko 4.000 zale inguru.