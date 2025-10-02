Athletic Club
Lesioa
Athleticek iragarri du Oihan Sancetek giharretako lesioa duela ezker hankako bizeps femoralean
EITB
Klub zuri-gorriak, ostegunean emandako mediku-txostenean, zehaztu du lesioa "arin-moderatua" dela. Futbolari nafarra Dortmunden izan zen, Txapeldunen Ligako partidarako, baina ez zuen jokatu.
Oihan Sancet, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.
Futbolari nafarra Dortmunden izan zen, Athleticek asteazkenean Borussiaren aurka jokatu zuen Txapeldunen Ligako partidarako, baina ez zen zelairatu. Ostegunean, euskal taldea Bilbora bueltatuta, bakarkako lanean aritu da, Bizkaiko taldeak adierazi duenez.