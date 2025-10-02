Itxi

Athletic Club

Lesioa

Athleticek iragarri du Oihan Sancetek giharretako lesioa duela ezker hankako bizeps femoralean

EITB

Klub zuri-gorriak, ostegunean emandako mediku-txostenean, zehaztu du lesioa "arin-moderatua" dela. Futbolari nafarra Dortmunden izan zen, Txapeldunen Ligako partidarako, baina ez zuen jokatu.

  • Oihan Sancet, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.

Albisteak (2)

Futbolari nafarra Dortmunden izan zen, Athleticek asteazkenean Borussiaren aurka jokatu zuen Txapeldunen Ligako partidarako, baina ez zen zelairatu. Ostegunean, euskal taldea Bilbora bueltatuta, bakarkako lanean aritu da, Bizkaiko taldeak adierazi duenez.

