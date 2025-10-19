Athletic Club
EA Sports Liga
Athleticek puntu bat atera du Elxen partida eskasa jokatuta, eta erasoan arriskurik sortu gabe (0-0)
Agnetziak | EITB
Zuri-gorriak ez dira Eder Sarabiaren taldea estutzeko gain izan eta Unai Simonen geldiketek etxekoen garaipena saihestu dute.
Williams anaiak, etsita, partidako momentu batean. Argazkia: Efe.
Athleticek eta Elxek hutsean berdindu dute Martinez Valero zelaian jokatutako EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partida. Alacantearrak bilbotarrak baino hobeto aritu dira eta errematean izan dute punteria faltak bakarrik galarazi die hiru puntuak irabaztea.
Unai Simonek ere meritu handiko bi geldiketa egin ditu, bilbotarren atea bikain babestuz. Valverdek Williams anaiak zelairatu dituenean bakarrik piztu da apur bat talde zuri-gorria.
Lehen zatian, Eder Sarabiaren taldeak gertu izan du gola, batez ere Rafa Mirrek sortutako aukeretan, baina bilbotarren atezainak erantzun bikaina eman die etxeko jokalariaren erremateei.
Etxeko taldea zelaian nagusi izan denean iritsi da neurketako jokaldi polemikoa. Vivianek eskuarekin eten du Elxen eraso bat eta Sarabiaren jokalariek txartel gorria eskatu dute atzelari bizkaitarrarentzat. Epaileak, baina, jokaldia VARean aztertu ostean, Andre da Silvak aurretik egindako falta adierazi du.
Bigarren zatian, Valverdek Williams anaiak zelairatu ditu eta taldeak pauso txiki bat eman du erasoan, baina aukera argirik sortu gabe.
Elxek erasora jo du gogoz azken minutuetan garaipenaren bila. Baina alacantearrek ere ez dute lortu markagailua mugiaraztea.
Azkenean, golik ez eta puntu bana Elx eta Athleticentzat, bilbotarren partida txar batean.