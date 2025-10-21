Athletic Club
Txapeldunen Liga
Athleticek Karabakh taldeari irabazi behar dio San Mamesen, sailkapenarekin amets egiten jarraitzeko
EITB Media
Hasiera batean, Ernesto Valverderen taldearentzako neurketarik errazenetarikoa ematen bazuen ere, ez dirudi lan erraza izango denik, Azerbaijango taldeak txapelketari hasiera bikaina eman baitio bi garaipen bilduta.
Athleticen entrenamendua asteartean, Lezaman. Argazkia: EFE
Athleticek Azerbaijango Karabakh taldea, Txapeldunen Ligako errebelazioa, hartuko du asteazken honetan San Mamesen. Txapelketan lehen puntuak lortzeko eta hurrengo kanporaketarako sailkapenarekin amets egiten jarraitzeko aukera emango dion garaipena bilatuko du talde zuri-gorriak etxean.
Hasiera batean, Ernesto Valverderen taldearentzako neurketarik errazenetarikoa ematen bazuen ere, ez dirudi lan erraza izango denik, Azerbaijango taldeak txapelketari hasiera bikaina eman baitio bi garaipen bilduta, Lisboan Benficaren aurka 2-3 irabazita eta etxean Kopenhage 2-0 mendean hartuta.
Athleticen ibilbidea bestelakoa izan da orain arte; izan ere, Arsenal San Mamesen 0-2 nagusitu zen, eta Dortmunden 4-1 galdu zuten lehoiek. Bi partidetan, biak Nico Williams gabe, azken emaitza zigor handiegia izan zen Athleticentzat. Talde zuri-gorriak ez ditu inoiz hiru porrot jarraian jaso San Mamesen, txapelketa kontinentaletan.
Talde bizkaitarrak bihar dinamika aldatzen hastea espero du, Nico prest dagoela eta Valverdek Ligako azken partidarako, Elxen, erasorako baliabide guztiak berreskuratu ondoren. Nicoz gain, Iñaki anaia, Oihan Sancet eta Alex Berenguer guztiz sendatu direla ematen du.
Williams anaiak hasieratik jokatzea espero da. Elxen, golik gabe amaitu zen norgehiagokan, bigarren zatian atera ziren berdegunera. Era berean, ikusi beharko da Valverdek zer erabaki hartzen dituen, Txapeldunen Ligan aldaketa ugari egin baititu orain arte.
Horrela, Iñaki Williamsek Karabakhen aurka jokatzen baldin badu, Athleticekin jokatuko lukeen 483 partida ofiziala izango litzateke, elastiko zuri-gorriarekin neurketa gehien jokatu dituztenen zerrendan Jose Maria Oruerekin bederatzigarren tokian berdinduz.
- Balizko hamaikakoak:
Athletic: Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; eta Iñaki Williams.
Karabakh: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Kady Borges; Oleksiy Kashchuk, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir; eta Camilo Duran.
Epailea: Igor Pajac (Kroazia).
Futbol-zelaia: San Mames.
Ordua: 18:45