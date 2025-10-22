Athletic Club
San Mames
Athleticek lehen garaipena lortu du Txapeldunen Ligan Karabakhen kontra, markagailua irauli ostean (3-1)
EITB Media
Talde zuri-gorriak 3-1 irabazi dio azeriar taldeari San Mamesen, Gorka Guruzetaren bi golekin eta Robert Navarroren beste batekin markaagailua irauli ostean.
-
Guruzeta bere lehen gola ospatzen. Argazkia: EFE
Athleticek 3-1 garaitu du Karabakh San Mamesen, Gorka Guruzetaren bi golekin eta Robert Navarroren beste batekin markagailua iraulita.
Athleticek eta Karabakhek bana egin dute atsedenaldian, Gorka Guruzetak 40. minutuan berdindu baitu Leandro Andradek 50. segundoan sartutako gola.
Andradek Aymeric Laporteren akats larri bat baliatu du baloia berreskuratu eta Unai Simon gainditzeko jaurtiketa gurutzatu batekin lehen minutua bete baino lehen.
Bilbotarrek denbora behar izan dute suspertzeko, baina minutuek aurrera egin ahala nagusitasun handiagoa lortu dute eta atsedenaldira iristeko bost minutu falta zirela Guruzetak, Mikel Jauregizarren pase bikain bat jaso ondoren, Kochalski gainditu du.
37. minutuan Iñaki Williamsek zelaia utzi du min hartuta, eta Alex Berenguerrek bere lekua hartu du soropilean.
Atsedenaldiaren ostean, 70. minutuan, Navarrok, Nico Williamsen ordez zelairatu eta berehala, 2-1ekoa egin du, jaurtiketa bikain batekin Karabakheko atezaina poloniarra gaindituz.
88. minutuan Guruzetak 3-1ekoa egin du zutoinetik gertu sartu den jaurtiketa batekin, lehentxeago Navarrok areaz kanpo jaurti duen toki beretik.
- Fitxa teknikoa:
3 - Athletic Club: Unai Simon; Gorosabel (Areso, 64. min), Paredes, Laporte, Laporte; Jauregizar, Rego (Galarreta, 64. min); Iñaki Williams (Berenguer, 38. min), Sancet (Vesga, 81. min), Nico Williams (Robert Navarro, 64. min); eta Guruzeta.
1 - Karabakh FK: Kochalski; Matheus Silva (Bolt, 79.min), Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho (Jankovic, 56.min), Kady; Camilo Duran (Kashchuk, 67.min), Leandro Andrade (Addai, 56.min), Zoubir; eta Akhundzade (Bayramov, 67.min).
Golak: 0-1, 1. min: Leandro Andrade. 1-1, 40. min: Guruzeta. 2-1, 70. min: Robert Navarro. 3-1, 88. min: Guruzeta.
Epailea: Igor Pajac (Kroazia). Ez du txartelik atera.
San Mamesen jokatutako 2025-2026 Txapeldunen Ligako Faseko hirugarren jardunaldiko partida 50.741 ikusleren aurrean, horien artean 500 jarraitzaile bisitari inguru. Neurketa hasi aurretik, Karabakhek, Abdellah Zoubir kapitainaren bidez, lore-eskaintza egin dio Pitxitxiren bustoari.