Iñaki Williamsek giharretako lesioa du, eta baja izango da zenbait partidatan
Qarabagen aurkako partidaren 38. minutuan ordezkatu behar izan zuten Williams; Berenger zelairatu zen haren lekuan.
Iñaki Williams, atzoko partidan. EFE
Iñaki Williamsek giharretako lesioa du, eta ez da jokatzeko moduan izango hainbat norgehiagokatan, asteazkenean San Mamesen Qarababg taldearen kontra Athleticek jokatutako Txapeldunen Ligako partidan min hartu ondoren.
Talde zuri-gorriak ohar batean jakinarazi duenaren arabera, Athleticeko kapitainak lesioa du eskuin hankako abduktoreko giharretan. Ez dute zehaztu zenbat denbora beharko duen osatzeko.
