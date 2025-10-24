Athletic Club
Lesioa
Iñaki Williamsen giharretako lesioa larria da, eta ez da iritsiko Realaren aurkako derbira
EITB
Iñakik "lesio muskular larria du eskuin hankako aduktore luzean, tendoietako afekzioarekin".
Iñaki Williams. Argazkia: EFE
Iñaki Williamsek asteazken honetan Qarabagen aurkako partidan San Mamesen izan zuen giharretako lesioa "larria" da, Athleticek ostiral honetan iragarri duenez.
Beraz, baja izango da datozen hainbat partidetan, horien artean dago Realaren aurkako derbia. Ernesto Valverde entrenatzaile zuri-gorriak prentsaurrekoan argitu du ez duela uste jokalaria 11. jardunaldiko derbirako osatuko denik.
Qarabagen aurkako neurketako 38. minutuan ordezkatu behar izan zuten, eta bere ordez Alex Berenguer sartu zen.