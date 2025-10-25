Athletic Club
EA Sports Liga
Athleticek galdu egin du Getaferen aurka, partida oso kaskarra eginda (0-1)
I. G. | EITB
Mayoralek sartu du partidako gol bakarra, lehoien partida gris batean.
Nico Williams, Getaferen aurka. Argazkia: EFE.
Athleticek 0-1 galdu du Getaferen aurka larunbat honetan San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partida. Mayoralek sartu du partidako gol bakarra, lehoien partida gris batean.
Lehen zatian, talde zuri-gorria noraezean ibili da, oso gris eta joko onik gabe, eta Madrilgo taldeak estutasun handirik gabe kontrolatu du partida. Etxekoen arintasun faltak eta bisitarien sakontasun eskasak lehen zati tristea eta nabarmentzeko moduko aukerarik gabea utzi dute.
Azpimarragarriena Guruzetak 48. minutuan egindako jaurtiketa bat izan da, David Soriak urrundu duena. Gainera, Iñigo Lekuek zelaia utzi behar izan du min hartuta, eta Jesus Aresok ordezkatu du.
Bigarren zatia hasi eta berehala, Nico, Sancet eta Guruzetaren arteko jokaldi on bat aurrelariaren jaurtiketarekin amaitu da, baina baloia kanpora joan da. Eta hori izan da guztia. Hortik aurrera partidak gidoi berari jarraitu dio, eta Getafe agintari jarri da berriro.
75. minutuan, Getafek baloia lapurtu du eta kontraeraso ona eginez ireki du markagailua. Unai Simonek lehen errematea gelditu du, baina ezin izan du ezer egin Mayoralen aurrean, bakar-bakarrik zegoela sartu baitu gola (0-1).
Athleticek azken unera arte borrokatu du, baina ezin izan du ezer egin, eta porrotarekin itxi du ahazteko moduko urria.