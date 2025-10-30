Athletic Club
OHIKO BATZAR NAGUSIA
Athleticeko bazkideek gehiengoarekin babestu dituzte Uriartek aurkeztutako kontuak eta 2025-26rako aurrekontua
Athletic Clubeko Batzar Nagusiak Jon Uriarteren kudeaketa eta Zuzendaritza Batzordeak aurkeztutako kontuak onartu ditu gehiengoaren babesarekin, denboraldi berrirako ia 186 milioi euroko aurrekontua barne.
Jon Uriarte. Irudia: EFE
Athletic Cluben Ohiko Batzar Nagusia egungo zuzendaritzaren kudeaketa ekonomikoari babes argia emanez amaitu da. Bazkide konpromisarioen % 80 inguruk Jon Uriarte presidenteak aurkeztutako kontuak babestu ditu, non 2025-2026 denboraldirako 185,9 milioi euroko aurrekontua aurreikusten diren. Agintari zuri-gorriak, aurtengo ikasturtearen amaieran, berrautaketarako hautagai izateko asmoa berretsi du, eta, horrela, bere agintaldiaren babesik handiena jaso du, Ibaiganera iritsi zenetik egonkor mantentzen den konfiantza-lerroa sendotuz.
Hirugarren bozketan, konpromisarioek aldeko 481 boto ( % 78,08), kontrako 113 ( % 18,34) eta 22 zuri ( % 3,57) eman dituzte, 616 botoren aldean. Era berean, 163 abstentzio zenbatu dira 779 bertaratuen artean.
Lehenago, bazkideek ere ontzat eman zuten aurreko kanpainaren kudeaketa, hau da, 2024-2025 denboraldiko kontuak, 155,8 milioi eurokoak. Horiek, aurtengoak bezalaxe, Guillermo Ruiz-Longarte diruzainak defendatu zituen.