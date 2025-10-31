Athletic Club
Champions League
Athleticek San Mames eskaini du emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala hartzeko 2028an
Agentziak | EITB
Bestalde, 2029ko gizonezkoen Txapeldunen Ligako finala Spotify Camp Noun jokatzea nahi du Bartzelonak. UEFAk 2026ko irailean iragarriko ditu finaletarako egoitzak.
-
2024an, San Mamesen jokatu zen emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala. Artxiboko argazkia: EFE
2028ko emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala San Mamesen jokatzeko aukera eskaini dio Athleticek UEFAri. 2024ko finala ere Katedralean lehiatu zen; Bartzelona gailendu zen, Lyoni 2-0 irabazita.
San Mamesekin batera, final hori hartzeko gainerako hautagaiak hauek dira: Olympique Lyongo estadioa (Frantzia), Basileako St. Jakob Park estadioa (Suitza) eta Istanbuleko Ali Sami Yen estadioa (Turkia).
Bestalde, Bartzelonak 2029ko gizonezkoen Txapeldunen Ligako finala Spotify Camp Noun jokatzea proposatu du. Estadioa oraindik eraikitzen ari dira, baina ordurako obrak bukatuta egongo dira, eta 105.000 ikusle hartzeko ahalmena izango du. Camp Nou zaharrean jokatu ziren 1989ko eta 1999ko Europako Kopako finalak.
2029ko gizonezkoen finalari dagokionez, Londreseko Wembley estadioak (Ingalaterra) ere aurkeztu du hautagaitza, eta Spotify Camp Nourekin lehian izango da.
UEFAko Batzorde Exekutiboak 2026ko irailean erabakiko du 2028ko eta 2029ko finalak (gizonezkoen Txapeldunen Liga, Europa Liga eta Conference Liga; eta emakumezkoen Txapeldunen Liga) zein estadiotan jokatuko diren, eta hautagaiek 2026ko ekainera arteko epea dute dokumentu guztiak bidaltzeko.