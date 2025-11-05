Athletic Club
Txapeldunen Liga
Baja ugariengatik baldintzatutako Athleticek galdu egin du Newcastleren aurka St James 'Parken (2-0)
EITB Media
Bilbotarrak defentsan eta geldikako jokaldietan egindako hanka-sartzeek zigortu dituzte. Horrela, defentsan egindako bi akatsek talde zuri-gorria saririk gabe utzi dute. Dan Burnek eta Joelintonek buruz sartu dituzte bi golak.
-
Burnen burukada bikaina, Newcastlek sartutako lehen golean. Argazkia: EFE
Defentsan egindako bi akatsek talde zuri-gorria zigortu dute St James 'Park futbol-zelaian. Ernesto Valverderen taldeak hiru puntu ditu Txapeldunen Ligako lehen lau jardunaldietan soilik irabazi Qarabagi baitio, eta hobekuntza garrantzitsua beharko du azken jardunaldietan, sailkapena lortu nahi baldin badu.
Dan Burnek buruz sartutako gol batek eta Unai Gomezek eta Adamak zutoinera egindako bi jaurtiketek lehen zatia markatu dute dagoeneko.
Burnek egin du lehen 45 minutuetako gol bakarra alboko falta batean. Robert Navarrok ez du jarraitu eta bakar bakarrik utzi du errematerako erasotzaile ingelesa. Honek buruz erremate paregabea egin du.
Ondoren, Ernesto Valverderen taldeak berdinketa lortzeko bi abagune izan ditu Unai Gomezen eta Adamaren jaurtiketetan. Azken horren jaurtiketa aparta izan da, hegaleko zuri-gorriak gogor astindu du baloia areaz kanpotik eta zuzenean zutoinera joan da, atera joan balitz atezainak ezer gutxi egin zezakeen.
Atsedenaldiaren ostean, Joelintonek 2-0ekoa egin du bigarren zatia hasi eta berehala, area txikian egindako burukada batekin.
Talde ingelesaren 11 zenbakia ezker aldetik sartu da area barruan, ia tentsiorik gabe jokaldia defendatu duten Athleticeko atzelarien artean. Zuri-gorriek hobera egin duten Valverdek aulkia mugitu duenean, eta Eddie Howek zuzentzen duen taldearen intentsitatea jaistearekin batera.
Talde zuri-gorriak ere aurpegi berriak atera ditu berdegunera, eta horietako batek, Nico Serranok, protagonismoa bereganatu du bi ezkerkadarekin. Lehenengoa 73.ean izan da, urrutitik, eta bigarrena 87.ean, ingelesen area barruan. Biak Pope atezainak gelditu ditu.
Fitxa teknikoa
-Hamaikakoak:
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn (Hall, 65.min); Bruno Guimarães (Miley, 65.min), Tonali, Joelinton; Gordon (Murphy, 41.min), Barnes (Elanga, 65.min) eta Woltemade (Ramsey, 83.min).
Athletic: Unai Simon; Areso (Gorosabel, 78.min), Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar (Selton, 70.min), Rego (Ruiz de Galarreta, 81.min); Berenguer, Navarro (Serrano, 70.min), Vesga; eta Unai Gomez (Hierro, 78.min).
-Golak: 1-0, 11.min: Burn. 2-0, 49.min: Joelinton.
-Epailea: Ivan Kruzliak eslovakiarra. Paredesi (57.min) eta Aresori (69.min) txartel horia atera die.