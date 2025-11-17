Athletic Club
EA Sports Liga
Athletic protagonista izango da Spotify Camp Nou Bartzelonaren zelai berriaren estreinako partidan
EITB Media
Ligako norgehiagoka 45.401 ikusleko edukiera partzialarekin jokatuko da. Zelai birmoldatuko lehen proba azaroaren 7an egin zuten, gizonezkoen lehen taldearen entrenamendu saio batek 23.000 pertsona bildu zituenean.
Spotify Camp Nou. Argazkia: EFE
Datorren larunbatean (16:15ean) Bartzelonak eta Athleticek jokatuko duten EA Sports Ligako hamahirugarren jardunaldiko partida Spotify Camp Noun jokatuko da, Kataluniako taldeak gaur honetan iragarri duenez.
Klub blaugranak ohar baten bidez jakinarazi du 1B faseko esparrua lehen aldiz okupatzeko lizentzia lortu duela, 45.401 ikusleko edukiera partzialarekin neurketak hartzeko aukera ematen duena.
Baimen honek Spotify Camp Nouren hegaleko eremu osoa hartzen du barne, eta 1A faseko lizentziari gehitzen zaio, zeinak tribuna eta hegoaldeko goleko eremuak hartzen dituen.
Kataluniako taldeak urriaren 17an jaso zuen 1A faseko lehen okupazioko lizentzia, 27.000 lagunentzako edukierarekin, baina gaur lortu duen 1B faseko lizentzia lortu arte itzulera atzeratzea erabaki zuen Bartzelonak.
Spotify Camp Nou birmoldaketaren lehen proba azaroaren 7an izan zuten, gizonezkoen lehen taldearen entrenamendu saio batek 23.000 pertsona bildu zituenean.
Horrela, kataluniarrek partida ofiziala jokatuko dute datorren larunbatean bere etxean, 2023ko maiatzaren 28an Mallorcaren aurka jokatu zuen norgehiagokatik bi urte, bost hilabete eta 22 egunera.