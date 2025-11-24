Athletic Club
Txapeldunen Liga
Athleticek Slavia Pragari egingo dio bisita, ilusioari eusteko garaipenaren bila
EITB Media
Arazoa da talde txekiarra, jokatutako lau partidetan bi berdinketa lortu ondoren, zuri-gorriek baino behartuago dagoela irabaztera.
-
Talde zuri-gorriaren azken entrenamendua Lezaman, Pragara bidaiatu baino lehen. Argazkia: EFE
Athleticek Slavia Praga Txekiar Ligako liderrari egingo dio bisita astearte honetan, Txapeldunen Ligako kanporaketen faserako sailkatzeko aukerak eta ilusioa mantentzeko garaipenaren bila.
Bi taldeak txapelketan jarraitzeko aukera ematen duten lehen 24 postuetatik kanpo iritsi dira liga fasearen erdialdera, Athletic hiru punturekin eta orain final-hamaseirenetarako txartela emango luketen lau puntuetatik batera eta Slavia, jokatutako lau partidetan bi berdinketa eskas lortu ondoren.
Testuinguru zail horretan, San Mamesen PSG izango baita lehoien hurrengo aurkaria, talde zuri-gorria Txekiara joango da, larunbatean Bartzelonan LaLigan jasotako jipoiaren ondotik.
Zalantza da Valverdek hamaikakoa berritzearen alde egingo duen, aurretik bi asteko geldialdia izan duen norgehiagoka baten ostean, edo neurketaren garrantzia ikusita, hasierako taldea mantentzea erabakiko duen.
Aurrean, Athleticek Slavia izango du, iragan denboralditik ezagutzen duen taldea. Txekiarrek txapelketako lehen garaipena bilatuko dute, soilik bi berdinketa bildu ondoren: etxean, Bodo Glimtekin (2-2), eta Bergamon, Atalantarekin (0-0), eta porrot argiak Inter (3-0) eta Arsenalen aurka (0-3).
Talde txekiarraren lehen garaipen hori lortzeko bideetako bat iragan denboraldian San Mamesen egin zuen joko bikaina errepikatzea izango litzateke, baina atea aurrean asmatuz; izan ere, Nico Williamsen gol batengatik galdu zuten, egun horretan Julen Agirrezabalari gola sartzeko gai izan ez zirelako.
Slavia pasa den denboraldian San Mamesetik igaro zen talderik onenetarikoa izan zen, eta biharko partidara bere herrialdeko ligako lider bezala heltzen da, Sparta arerio nagusiaren aurretik.
Biharkoa Athleticek Pragan jokatuko duen hirugarren norgehiagoka izango da, Spartaren aurrean bi neurketa galdu ostean. Lehenengoa 2-0 izan zen 1970eko Ferien Kopako lehen kanporaketako joanekoan, eta bigarrena, Marcelo Bielsa argentinarra aulkian zegoela, 3-1 Europa Ligako multzoen fasean 2012ko urriaren 4an.
- Hamaikako posibleak:
Athletic: Unai Simon; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; eta Guruzeta.
Slavia Praga: Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima; Moses, Zaferis, Sadiek, Mbodji; Provod, Chory eta Sanyang.
Epailea: Donatas Rumsas (Lituania)
Futbol-zelaia: Fortuna Arena
Ordua: 21:00