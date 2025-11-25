Athletic Club
Txapeldunen Liga
Gola sartzeko arazo handiak dituen Athleticek nahikoa ez den berdinketa erdietsi du Slavia Pragaren aurka
EITB Media
Jindrich Stanek atezain txekiarrak zuri-gorrien lau abagune argi zapuztu ditu. Bigarren zatian Slavia taldeko atezainak hiru aldiz salbatu du bere taldea ia jarraian.
-
Jindrich Stanek Slavia Pragako atezaina, Robert Navarroren burukada gelditzen. Argazkia: EFE
Athleticek golik gabe berdindu du Slavia Pragan, Txapeldunen Ligako bosgarren jardunaldian, eta nahikoa ez den puntu bat lortu du Fortuna Arenan. Talde bizkaitarrak gola egiteko aukera dezente izan ditu, baina ez du beste behin ere asmatu.
Jindrich Stanek atezain txekiarrak zuri-gorrien lau gol aukera argi ezer ezean utzi ditu, horietako lehena Oihan Sancetek izan du seigarren minutuan.
Nafarrak penalti puntuan Gorka Guruzetaren erdiraketa bat errematatu du, baina Staneken gorputzean jo du baloia. Bost minutu geroago, 11.ean, area ertzetik saiatu da, baina jaurtiketa langa gainetik joan zaio.
Bigarren zatian Slaviako atezainak hiru aldiz salbatu du bere taldea, ia jarraian, Navarroren (50. min), Sanceten (52. min) eta Navarroren (53. min) erremateak geldituz.
Aitor Paredes atzelari zuri-gorria ez da Athleticek eta PSGk San Mamesen jokatuko duten Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko partidan izango, Arrigorriagako jokalariak hirugarren txartel horia ikusi baitu gaurko neurketan.
- Fitxa teknikoa:
0 - Slavia Praga: Stanek; Moses, Chaloupek, Zima; Doudera (Holes, 55. min), Sadilek, Zafeiris (Chytil, 79. min), Mbodji (Boril, 55. min); Provod, Chory eta Sanyang (Kusej, 55. min).
0 - Athletic Club: Unai Simon; Areso (Lekue, 79. min), Vivian, Paredes, Adama; Galarreta (Jauregizar, 59. min).
Epailea: Donatas Rumsas (Lituania). Txartel horiak atera dizkie Provodi (15.min), Choryri (15.min), Trpisovsky entrenatzaileari(41.min), Guruzetari (19.min), Galarretari (48+.min), Valverderi (60.min) eta Paredesi (85.min).
Fortuna Arenan jokatutako Txapeldunen Ligako Faseko bosgarren jardunaldiko partida, 20.000 ikusle ingururen aurrean, horien artean Athleticeko mila zale baino gehiago.