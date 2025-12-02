Athletic Club
Lesioa
Patri Zugastik tratamendu kontserbatzailea hasi du ezkerreko belaunean
EITB
Athleticeko aurrelaria baja izanen da "zehaztu gabeko denboraz", talde bizkaitarrak jakinarazi duenez.
-
Patri Zugasti; IRUDIA: ATHLETIC CLUB
Patri Zugasti Athleticeko aurrelariak tratamendu kontserbatzailea hasi du ezkerreko belaunean, eta baja izanen da "zehaztu gabeko denboraz", talde bizkaitarrak, astearte honetan, jakinarazi duenez.
Zugastik, zehazki, alde biko kondropatia errotulianoa du ezkerreko belaunean, eta lesio horrek eragiten dizkion sintomak arintzeko, tratamendu kontserbatzailea egiten hasi da.