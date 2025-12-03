Athletic Club
LaLiga EA Sports
Real Madrilek erraz irabazi du San Mamesen, Athletic ahul baten aurrean (0-3)
EITB Media
Talde zuri-gorriak borondatea jarri du, baina Xabi Alonsok zuzentzen duen taldea jaun eta jabe izan da neurketa osoan zehar.
Mbappe bere lehen gola ospatzen, San Mamesen. Argazkia: EFE
Athletic ahul batek Real Madrilen aurka galdu du gaur San Mamesen. Ernesto Valverderen taldea ahul agertu da defentsan, eta izan dituen aukera gol aukera apurretan ez du asmatu. Talde zuriak, ostera, Mbapperen gidaritzapean, ate aurrean asmatu du eta, oro har, nagusi izan da neurketan.
Norgehiagoka Real Madrilen bi abagunerekin hasi da, biak Simonek gelditu ditu. Lehenengoa Mbapperi gelditu dio, bere aurrean bakarrik zegoenean, eta bigarrena Viniciusen areaz kanpoko jaurtiketa.
Galduta zebilen Athletic baten aurrean, lehen abisua eman ondoren, 6. minutuan, Mbappek ez du bere bigarren aukera huts egin, eta defentsa zuri-gorri guztia atzean utzi eta Unai Simonen aurrean bakarrik geratu da, jaurtiketa on batekin gaindituz.
Athleticen lehen errematea, Guruzetaren eskutik, 13. minutuan gora joan da, lehen minutuetako uholde zuriaren ostean. Jarraian, Viniciusek beste aukera bat izan du 18. minutuan, baina atezain arabarrak bere jaurtiketari erantzun bikaina eman dio.
Talde zuri-gorria jota zegoela zirudien, baina zurien baloiaren irteeran egindako akatsa edo Athleticen presioaren ondorioz baloia lapurtu ondoren, Nico Williamsek orpoz emandako pasearen ostean Guruzetak jaurtiketa egin du area barruan (25. minutua). Courtoisek bere taldea salbatu du baloia kornerrera bidaliz.
29. minutuan, Courtois izan da berriro protagonista Berenguerren aurrean. Nafarrak area barrutik jaurti du, eta atezainak esku bikaina atera du.
Athleticek ez du abagune gehiagorik sortu lehen zatian, eta defentsan oso ahul jarraitu du. Horren erakusgarri izan da Viniciusek 33. minutuan egindako barnekaldia, baloia Simonen zutoinaren kanpoaldera bidali duena, eta aurrelari brasildarrak Murgiako atezainaren aurrean izandako beste aukera bat (37. min).
Simonen lan bikainak, ordea, ezin izan du zurien bigarren gola eragotzi atsedenaldiaren atarian. Camavingak buruz sarera bidali du erdiraketa bat area txikian, talde zuriak jokaldi luzea egin ostean zuri-gorrien pasibotasunaren aurrean (42. min).
Atsedenaldiaren ostean, Jauregizarrek jaurtiketa bikaina egin du, eta Courtoisek kornerrera bidali du baloia (48. min). Handik gutxira, bi taldeetako jokalarien arteko liskar txiki baten ostean, Mbappek Madrileko hirugarren gola sartu du areaz kanpotik egindako jaurtiketa batekin. Frantziarrak eroso jaurti du, inork ez baitio sakatu (58. min).
Norgehiagoka amaitu aurretik, Simonek beste geldiketa bikain bat egiteko denbora izan du, Valverderen jaurtiketa bati. Athleticen aldetik, Vesgak ere aukera argia izan du, baina alferrik galdu du.
- Fitxa teknikoa:
0 - Athletic: Unai Simon; Lekue (Areso, 46.m), Vivian, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar (Vesga, 69.m), Galarreta (Unai Gomez, 46.m); Berenguer (Serrano, 69.m), Nico Williams (Selton, 78.m) eta Guruzeta.
3 - Real Madril: Courtois; Trent Alexander-Arnold (Asencio, 55.m), Militao (Brahim, 77.m), Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga (Guler, 69.m), Bellingham; Vinicius (Rodrigo, 77.m) eta Mbappe (Gonzalo, 77.m).
Golak: 0-1, 7.m: Mbappe. 0-2, 42.m: Camavinga. 0-3, 59.m: Mbappe.
Epailea: Gil Manzano (Extremadurako Batzordea). Berenguerri (65.m) eta Regori (75.m) txartel horia erakutsi die.
LaLiga EA Sportseko 19. jardunaldiaren norgehiagoka aurreratuan 51.313 ikusle bildu dira San Mamesen.