Iñaki Williamsek taldekideekin entrenatu du Atletico Madrilen aurkako partida baina bi egun lehenago
EITB
Athleticek Lezaman entrenatu du gaur, entrenamenduaren berririk onena Iñaki Williamsen itzulera izan da, honek taldearekin entrenatu du lehenengo aldiz Qarabagen aurka lesioa pairatu zuenetik.
-
Iñaki Williams; IRUDIA: EFE
Iñaki Williamsek taldekideekin entrenatu du Atletico Madrilen aurkako partida baina bi egun lehenago. Real Madrilen aurkako porrotaren ondoren Athleticek egindako entrenamenduan Iñaki Williamsen ituzlera izan da nabarmenduena, Ghanako selekzioko jokalariak lesio muskular larria zuen eskuin hankako aduktore luzean, Txapeldunen Ligako Qarabag taldearen aurkako partidatik.
Denbora tarte honetan Ligako sei partida eta Txapeldunen Ligako bi galdu ditu Iñakik. Honen itzulera Oihan Sancetenarekin batuko da, jokalari nafarrak eskuragarri egonen da Bartzelonaren aurkako partidan jarritako isuna gainditu ostean.
Beste alde batetik, Robert Navarrok gimnasioan entrenatu du eskuineko orkatilean daukan lesioa gainditzeko. Robert Navarro eta epe luzerako lesionatuak, Maroan Sannadi eta Beñat prados, Atletico Madrilen aurkako partida galduko dute.