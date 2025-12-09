Athletic Club
Athleticek aukerekin jarraitzea bilatuko du San Mamesen, PSG Europako egungo txapeldunaren aurka
EITB Media
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta bizirik mantendu nahi du azken bi jardunaldiei begira.
Athleticen entrenamendua astelehenean, Lezaman. Argazkia: EFE
Athleticek Europako egungo txapelduna, Luis Enrique Martinezen PSG, hartuko du San Mamesen, kontinenteko txapelketa nagusiko kanporaketetako play-offetarako sailkatzeko aukerei eusteko asmoarekin. Pariseko talde boteretsua, ordea, beste borroka batean dago, lidergoa nahi baitu, nahiz eta San Mamesera baja nabarmenekin iritsi.
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta, talde paristarra aurrean izanda ere, bizirik mantendu nahi du faseko azken bi jardunaldiei begira.
Asteazken honetarako zuri-gorrien lehen helburua LaLigako azken jardunaldian, iragan larunbatean, Atletico Madrili katedralean irabaztea ahalbidetu zion jokoari eustea izango da.
PSG astebetean San Mames bisitatzen ari diren hiru aurkari sendoetatik azkena izango da, eta etxetik kanpo hiru partidekin hasi zen konpromiso sorta baten seigarrena, lehenengoa Camp Noun, bertan Athletic jipoitu baitzuten (4-0).
Luis Enriqueren taldearen aurka, Cholo Simeoneren aurkako garaipenaz gain, Athleticek Iñaki Williams, kapitaina sendatuta izatearen bultzada jaso dezake, ez bakarrik kirol arloan, arlo sozialean ere erreferentzia baita.
Valverderen beste kezka nagusia atzeko lerroan dago; izan ere, larunbatean lesionatu zen Aymeric Laporteren eta Aitor Paredesen (txartelengatik) bajekin, jokalari espezifiko bakarra du: Dani Vivian. Bigarren taldetik tira egin zezakeen arren, Newcastlen kontra jokatzeko, adibidez, Ander Izagirre eraman zuen, Iñigo Lekue hegalekoa izanen da Vivian lagunduko duena.
Gainerakoan, Iñaki lesiotik atera berria denez, Robert Navarrok orkatilan min hartu zuenez, beste zazpi bajak eta Atleticoren aurkako partida ona kontuan hartuta, taldea aldatzeko ohitura duen Valverdek ez dirudi oraingoan aldaketa asko egingo dituenik defentsaren erdialdean behartutakoak kenduta. Alejandro Rego zelai erdian edo Unai Gomez erasoan sartzea, agian.
PSGren aldetik, Ousmane Dembele, Urrezko Baloi berria, ez da Bilbora etorriko, gaixotasun bat dela eta. Aurretik zazpi aste eman zituen jokatu gabe iskiotako arazo batengatik.
- Balizko hamaikakoak:
Athletic: Unai Simon; Areso, Vivian, Lekue, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; eta Guruzeta.
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho edo Zabarnyi, Nuno Mendes edo Pacho; Fabian Ruiz, Vitniha, Joao Neves; Barcola, Mbaye edo Gonçalo Ramos eta Kvaratskhelia.
Epailea: Daniel Siebert (Alemania).
Futbol-zelaia: San Mames.
Ordua: 21:00