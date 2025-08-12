Eibar
F LIGA
Nati Canok Eibar utzi du
Armagina zen bitartean, jokalariak 370 minutu jokatu zituen eta gol bat sartzea lortu zuen.
Nati Cano. Irudia: SD Eibar
Eibarrek eta Nati Cano aurrelariak akordioa lortu dute bien arteko kontratua eteteko; izan ere, hirugarren denboraldiari zegokion kontratu hori. Cano F Ligara igo ondoren sartu zen taldean, eta ikasturte honetan armaginekin zuen konpromisoaren azkena zen.
Klubak bere esker ona adierazi du bere egonaldian erakutsitako konpromisoagatik, eta "zorterik onena" opa dio etorkizunerako.