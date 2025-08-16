Eibar
Hypermotion Liga
Eibarrek bere lehendabiziko puntua lortu du Malagan (1-1)
Agentziak | EITB Media
Malaga-Eibar partidako irudia. Argazkia: SD Eibar
Eibarrek bana egin du Malagaren etxean jokatu duen Hypermotion Ligako lehen jardunaldiko partida. Armaginak Javier Martonek sartutako golari esker aurreratu dira markaigailuan, baina ondoren huts egin dute atzetik baloia ateratzerakoan eta Malagak akats hori neurketa berdintzeko baliatu du.
Eibar hainbat bajarekin aurkeztu da La Rosaleda estadioan, baina, hala ere, ohiko maila eman du, eta defentsan lanetan sendo aritu da. Lehen zatian, etxeko taldea izan da nagusi, baina azken metroetan ez dira fin ibili. Gainera, Jonmi Magunagoitiak ere pare bat geldiketa erabakigarri egin ditu atsedenaldia baino lehen.
Bigarren zatian, hasierako estrategiari eutsi diote armaginek: atzean irmo egotea, eta gola egiteko aukera txikiena ondo baliatzea. Eta abagune hori 52. minutuan iritsi da, korner batean. Aleix Garridok egin du erdiraketa eta Javier Martonek bidali du baloia sarera, errematea area txikitik eginda.
Gol horrek min handia egin dio Malagari, ordura arte partida kontrolpean izan duelako, eta asko kostatu zaio jokoan berriro sartzea. Alabaina, Peru Nolaskoainek huts egin du baloia atzetik ateratzerakoan, eta akats hori ondo aprobatxatu du Adrian Niñok area kanpotik egindako jaurtiketa batekin Magunagoitia gainditzeko eta, ondorioz, markagailuan banakoa jartzeko.
25 minutu gelditzen ziren aurretik, eta Malaga saiatu da emaitza iraultzen. Eibarrek, berriz, talde andaluziarrak atzealdean utzitako espazioak erabili ditu, kontraerasoan bigarrena sartzen ahalegintzeko. Batak ez besteak ez dute helburua lortu, eta neurketa bana bukatu da, azkenean.
FITXA TEKNIKOA
1 - Malaga: Alfonso Herrero; Puga (Murillo, m.46), Alex Pastor, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, m.82); Larrubia, Izan Merino, Luismi Sánchez (Dani Lorenzo, m.21), Lobete (Chupete, m.56); Dotor (Joaquín, m.56) y Adrian Niño (Rafa Rodriguez, m.90).
1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Arambarri, m.90), Buta (Arrillaga, m.84); Corpas (Alvaro Rodríguez, m.84), Nolaskoain, Aleix Garrido (Sergio Álvarez, m.75), Magunazelaia; Guruzeta (Alkain, m.84) y Marton (Javi Martinez, m.75).
Golak: 0-1, M.52: Marton. 1-1, M.64: Adrian Niño.
Epailea: Saul Ais. Txartel horia atera die Malagako Pastorri eta Joaquini, eta Eibarreko Corpasi eta Cuberori.